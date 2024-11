Nächster Verletzungsschock beim BVB

IMAGO/Bahho Kara

BVB: Gittens (M.) ist nicht mit zur Nationalmannschaft gereist

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seit Wochen extrem mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Während der zu Saisonstart so formstarke Karim Adeyemi Fortschritte macht, bereitet ein anderer Angreifer während der Länderspielphase neuen Kummer beim BVB.

BVB-Flügelstürmer Jamie Gittens hat sich eine Verletzung zugezogen und ist zu Wochenbeginn nicht wie geplant zur englischen U21-Nationalmannschaft gereist. Das bestätigte der Verband.

Nähere Hintergründe, etwa um welche Art der Verletzung es sich beim 20-Jährigen handelt, teilten die Engländer nicht mit. Auch Borussia Dortmund äußerte sich bislang nicht zum neuerlichen Ausfall. Eine entsprechende Nachfrage der "Ruhr Nachrichten" blieb unbeantwortet.

Allein: Hatte der BVB zu Wochenbeginn noch auf seiner Vereins-Webseite geschrieben, dass 15 Spieler im Einsatz für ihre Nationalmannschaften seien, korrigierte Schwarz-Gelb inzwischen auf 14.

Adeyemi erstmals wieder mit dem Ball, Trio für Freiburg keine Option

Sollte sich der Ausfall als schwerwiegend und nicht als reine Vorsichtsmaßnahme herausstellen, wäre das ein weiterer herber Schlag für Borussia Dortmunds Cheftrainer Nuri Sahin, der schon seit Wochen mit seinem Kader auf dem Zahnfleisch geht. Sorgenfalten bereitet im Moment außerdem noch Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Der 29-Jährige musste im Spiel seiner algerischen Nationalmannschaft in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äquatorialguinea mit Knie-Beschwerden vorzeitig ausgewechselt werden.

Verletzt ausgefallen waren etwa zuletzt Gregor Kobel, Waldemar Anton, Niklas Süle, Julien Duranville, Giovanni Reyna, Kjell Wätjen und Karim Adeyemi. Letzterer konnte nach sechswöchiger Zwangspause aufgrund eines Muskelfaserrisses inzwischen immerhin auf den Trainingsplatz zurückkehren. Am Freitag zeigte er sich erstmals wieder mit dem Ball am Fuß.

Adeyemis Pensum soll nun weiter gesteigert werden. Duranville, Reyna und Süle befinden sich derweil im Aufbautraining, für das kommende Pflichtspiel gegen den SC Freiburg ist das Trio wohl noch keine Option. Anton soll laut "Ruhr Nachrichten" in der kommenden Woche zurück ins Mannschaftstraining kehren - sein Einsatz ist auch aufgrund der Roten Karte gegen Emre Can alternativlos. Torhüter Kobel war unterdessen in Absprache mit den BVB-Verantwortlichen zur Schweizer Nationalmannschaft gereist, auch seine Rückkehr steht also bevor.