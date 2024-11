Klares Kehl-Bekenntnis von BVB-Boss Ricken

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Boss Lars Ricken will mit Sebastian Kehl verlängern

Der auslaufende Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund soll verlängert werden. Das bestätigte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bei der Mitgliederversammlung. Außerdem stärkte der 48-jährige Trainer Nuri Sahin und Kapitän Emre Can den Rücken.

"Ich will natürlich auch hier sagen: Sebastian Kehl, es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte Ricken in Richtung des 44-Jährigen.

Das aktuelle Arbeitspapier von Kehl läuft im Sommer 2025 aus. "Mein großer Wunsch ist es, was zu entwickeln, was aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren", erklärte Ricken.

Der 48-Jährige holte weiter aus: "Ich glaube, dass wir auch in unserer Kaderplanung völlig einig waren. Haben mit Pascal Groß, Waldemar Anton, Serhou Guirassy drei Spieler mit Erfahrung geholt, mit Qualität, mit einem guten Einfluss in der Kabine, auf den Trainingsplatz. Dazu, mit Yan Couto und Maxi Beier, zwei junge, entwicklungsfähige Spieler. Wir haben unsere Nachwuchsspieler näher an die Mannschaft herangebracht."

Rückendeckung für BVB-Trainer Sahin

Auch von Trainer Sahin ist Ricken weiterhin überzeugt. "Wir vertrauen unserer Mannschaft und wir vertrauen unserem Trainer. Wir haben mit Nuri, glaube ich, einen Top-Trainer, der mit jedem Spiel und jeder schwierigen Situation zu einem noch besseren Trainer wird", stellte er klar und wandte sich an den Coach: "Du stellst dich vor deine Mannschaft, du stellst dich vor deine Spieler, du bist selbstkritisch. Das ist ganz klar ein Weg, den wir gehen wollen."

Für Kapitän Emre Can, der zuletzt immer wieder heftig in der Kritik stand, fand Ricken ebenfalls lobende Worte.

"Emre hat uns in der letzten Saison nach London ins Champions-League-Finale geführt. Er ist der, der Verantwortung nimmt, der sich jedes Mal den Ball nimmt und den Elfmeter reinhaut", schwärmte der Ex-Profi: "Es ist unsere Aufgabe, unsere Spieler da zu schützen. Sie haben es verdient, für Borussia Dortmund zu spielen. Wir schützen sie und vertrauen ihnen."