Klopp bei RB Leipzig auf der Bank? Basler lässt aufhorchen

IMAGO/Christian Schroedter

Mario Basler hat über RB Leipzig gesprochen

Bislang punktlos in der Champions League, dazu mit mittlerweile sattem Abstand auf die Spitze in der Bundesliga: Bei RB Leipzig läuft es derzeit nicht rund. Im Fokus dabei: Trainer Marco Rose. Der wankende Coach braucht dringend einen Erfolgslauf, um wieder sichererer im Sattel zu sitzen. Denn laut Fußball-Experte Mario Basler lauert in Roses Rücken einer, der offiziell noch nicht mal im Red-Bull-Imperium unter Vertrag steht: Jürgen Klopp.

Der frühere Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte Mario Basler hat auf die aktuelle Lage bei RB Leipzig geblickt. Nach der jüngsten 3:4-Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim - trotz dreimaliger Führung - macht sich Basler Sorgen um Trainer Marco Rose.

"Bittere Niederlage für Leipzig, Das gibt natürlich große Diskussionen um Marco Rose, was ich nicht verstehe, weil ich finde, dass er toll dahin passt, dass er ein toller Trainer ist. Ich hoffe, Oliver Mintzlaff bleibt ruhig und verliert nicht die Nerven", sagte der frühere Bundesliga-Star in seinem Podcast "Basler ballert".

Das Problem der Roten Bullen: "Die Leipziger, die performen halt nicht so für das, für was sie in den letzten Jahren gestanden haben. Vorne pressen, Laufbereitschaft, die Zweikämpfe annehmen. Das ging alles so ein bisschen verloren", legte Basler den Finger in die Wunde.

Darauf sei auch die Niederlage in Hoffenheim zurückzuführen. "Das kann nicht funktionieren, wenn man in Hoffenheim vier Tore kriegt. Das passiert ja äußerst selten in der Liga", erinnerte der 55-Jährige. Tatsächlich liegt die letzte Niederlage mit vier Gegentoren in der Bundesliga mehr als zwei Jahre zurück. Damals, im September 2022, verlor RB mit 0:4 in Frankfurt (und kurz darauf mit 1:4 gegen Shaktar Donezk in der Champions League), danach musste Domenico Tedesco seinen Hut nehmen.

Basler: Bei RB Leipzig "muss irgendwas passiert sein"

Für Basler steht jedenfalls mit Blick auf das aktuelle Team fest, dass "irgendetwas passiert sein muss in der Mannschaft". Zudem betonte er erneut: "Ich hoffe Oliver Mintzlaff bleibt ruhig."

Worauf er damit anspielte, machte Basler kurz darauf klar. "Es kann ganz schnell gehen. Marco Rose ist ein toller Typ, ein toller Trainer. Ich glaube auch, dass er unheimlich gut nach Leipzig passt. Aber man darf eins nicht vergessen, der hat jetzt jemanden im Rücken", sagte Basler und verwies - ohne den Namen zu nennen, auf Trainer-Ikone Jürgen Klopp. Dieser heuert offiziell ab Januar als Head of Global Soccer bei Red Bull an.

"Ich weiß, dass man schon mal gehört hat oder das schon verlautet wurde, wenn Oliver Mintzlaff das unbedingt wolle, dann wird man (Jürgen Klopp, d. Red.) sich auch mal wieder auf die Bank setzen in Leipzig", so Basler, der hinzusetzte: "Also das weiß ich, wenn man es unbedingt sehen will bei diesem großen Red Bull Konzern, dann wird er es wahrscheinlich machen."