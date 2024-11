Absage für den HSV: Van Nistelrooy vor Engagement in England

AFP/SID/Oli SCARFF

Wird van Nistelrooy neuer Leicester-Trainer?

Ruud van Nistelrooy steht offenbar vor einem Wechsel zu Leicester City. Wie englische und niederländische Medien übereinstimmend berichten, soll der einstige Stürmer des Hamburger SV beim Premier-League-Klub auf den entlassenen Teammanager Steve Cooper folgen.

Auch rund um die Trainersuche des HSV war der Name des 48 Jahre alten Niederländers gefallen. Van Nistelrooy hatte nach dem Amtsantritt des Portugiesen Ruben Amorim zuletzt den englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United verlassen. Bei den Reds hatte er zuvor kurzzeitig als Interimscoach fungiert.

Laut des britischen "Telegraph" könnte van Nistelrooy schon beim Auswärtsspiel des früheren Meisters Leicester in Brentford am Samstag (16.00 Uhr) dabei sein. Die "Foxes" sind 16. in der Tabelle und haben zuletzt zweimal hintereinander verloren. Dabei war auch eine Niederlage gegen Manchester United - mit van Nistelrooy auf der Bank.