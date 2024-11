Gerüchte um Zidane-Plan mit Davies, Kimmich und Wirtz

IMAGO/Jan Huebner

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Joshua Kimmich (r.) vom FC Bayern sollen es Zinédine Zidane angetan haben

Das 0:2 gegen den FC Liverpool im Rahmen der Ligaphase der Champions League hat dafür gesorgt, dass bei Real Madrid derzeit mächtig Druck auf dem Kessel ist. In den Medien kursieren längst Berichte, die Starcoach Carlo Ancelotti anzählen, angeblich sollen die Königlichen schon Ersatz suchen, der spätestens im Sommer 2025 die Zügel übernimmt. Neben Xabi Alonso von Bayer Leverkusen fällt in diesem Zusammenhang immer wieder der Name Zinédine Zidane. Der ehemalige Weltfußballer soll allerdings enorme Forderungen haben. Dem FC Bayern dürfte das nicht gefallen.

Der Vertrag von Carlo Ancelotti bei Real Madrid endet im Sommer 2026, nicht wenige Experten mutmaßen derzeit allerdings, dass der Italiener spätestens nach der laufenden Saison die Koffer packen muss. Als möglichen Nachfolger soll man in der spanischen Hauptstadt Zinédine Zidane ins Visier gefasst haben.

Der Franzose, der schon zweimal als Trainer der Madrilenen tätig war und unter anderem dreimal die Champions League mit den Königlichen gewann, soll allerdings die Verpflichtung von vier Topstars als Voraussetzung für die Übernahme des Jobs gemacht haben. Das berichtet "Don Balon".

Demnach ist vor allem der FC Bayern betroffen. Neben Linksverteidiger Alphonso Davies, der seit Monaten mit einem Wechsel nach Madrid in Zusammenhang gebracht wird, soll Zidane auch Mittelfeldstar Joshua Kimmich zu Real locken wollen. Besonders bitter: Der Vertrag beider Spieler in München endet im Sommer 2025, eine Ablöse wäre daher nicht fällig.

FC Bayern will Kimmich nicht ziehen lassen

Im Fall von Kimmich stehen die Chancen der Spanier allerdings wohl nicht sehr gut. Der FC Bayern betonte unlängst mehrfach deutlich, dass man den 29-Jährigen halten möchte. Kimmich soll sich zudem sehr wohl beim deutschen Rekordmeister fühlen. Auf der anderen Seite ist eine Offerte aus Madrid sicher immer verlockend - oder wenigstens ein gutes Druckmittel in den Verhandlungen um einen neuen Vertrag.

Der dritte angeblich von Zidane geforderte Spieler ist Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool, dessen Vertrag ebenfalls in gut sieben Monaten endet. Für den vierten im Bunde würde hingegen eine enorme Ablöse fällig: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen.

Zidane soll im 21-jährigen deutschen Nationalspieler seinen neuen Strippenzieher im Mittelfeld sehen. Damit steht er allerdings sicher nicht alleine da. Neben Real wird vor allem Manchester City und den Bayern großes Interesse an Wirtz nachgesagt. Dessen Kontrakt bei der Werkself endet erst 2027, als Ablöse steht eine Summe zwischen 100 und 150 Millionen Euro im Raum.