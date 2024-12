FC Bayern verkündet Rekordumsatz

IMAGO/Ulrich Wagner/SID/IMAGO/Ulrich Wagner

Verkündet Rekordumsatz: Präsident Herbert Hainer

Bayern München hat auf seiner Jahreshauptversammlung wie erwartet gewaltige Rekordzahlen verkündet.

"Wir stehen in diesem Jahr bei einem Gesamtumsatz von 1,017 Milliarden Euro", teilte Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer in seiner Rede zum Auftakt der Veranstaltung mit.

Zugleich verkündete er, dass die Mitgliederzahl auf 382.000 angewachsen sei. Ziel sei es nun, die Marke von 400.000 Mitgliedern zu knacken.

Die FC Bayern München AG verbuchte 2023/24 das zweitbeste Jahresergebnis der Klubgeschichte, sie erzielte mit 951,5 Millionen Euro erneut einen Rekordumsatz. Der Konzerngewinn nach Steuern stieg um 21 Prozent auf 43,1 Millionen Euro, das Eigenkapital auf 571 Millionen Euro. "Dieses herausragende Jahresergebnis zeigt, dass wir auch wirtschaftlich weiterhin zu den absoluten Topklubs in Europa zählen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Der von Hainer genannte Milliardenbetrag umfasst den Gesamtumsatz der AG inklusive ihrer Tochtergesellschaften wie der Basketball GmbH. Er betrug vor zwei Jahren 690 Millionen Euro, im vergangenen Jahr lag er bei 882 Millionen, berichtete Hainer und ergänzte: "Jetzt erreichen wir nicht nur einen weiteren Rekordwert - sondern eine Dimension, in die selbst der FC Bayern noch nie vorgestoßen ist. Mit solchen Zahlen kann die Zukunft kommen."

Besondere Ehrung für Beckenbauer

Auf der Jahreshauptversammlung hat der FC Bayern zudem beschlossen, dass in Gedenken an Franz Beckenbauer die Rückennummer 5 künftig nicht mehr vergeben wird. Per Akklamation und im Beisein von Beckenbauers Frau Heidi und seines Sohnes Joel nahmen die Mitglieder der Münchner bei der Jahreshauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag von Präsident Herbert Hainer an. Der "Kaiser" war am 7. Januar verstorben.

"In diesem Jahr", sagte der sichtlich bewegte Hainer, habe der FC Bayern "die größte Persönlichkeit seiner Geschichte" verloren. "Lieber Franz", ergänzte er, "du fehlst uns. Du hast dem FC Bayern die Strahlkraft verliehen, die bis heute nachwirkt. Was uns aber bleibt und uns vereint, ist die Erinnerung an dich." Zuvor hatte ein kurzer Filmbeitrag für minutenlange Standing Ovations in der Halle gesorgt.

Die Rückennummer 5 hatten beim FC Bayern nach dem Karriereende von Beckenbauer unter anderem Klaus Augenthaler, Patrik Andersson oder Mats Hummels getragen. Der Letzte war der Franzose Benjamin Pavard, der im Sommer 2023 zu Inter Mailand gewechselt war.