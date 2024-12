Gladbach, Werder und Co. jagen Paderborn-Star

IMAGO/Revierfoto

Weckt u.a. in Gladbach und Bremen Interesse: Santiago Castaneda

Dass der SC Paderborn nach 15 Spieltagen die Tabelle der 2. Bundesliga anführt, ist auch Neuzugang Santiago Castaneda zu verdanken, der als Abräumer bei den Ostwestfalen zu überzeugen weiß. Einem Medienbericht zufolge sind Erstligisten wie Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen mittlerweile auf den 20-Jährigen aufmerksam geworden.

In der Vorsaison war Santiago Castaneda noch einer der wenigen Lichtblicke beim MSV Duisburg, den Gang in die Regionalliga machte der US-Amerikaner allerdings nicht mit.

Statt Abstieg hieß es Aufstieg: Der SC Paderborn klopfte bei dem Mittelfeld-Talent an, ein ablösefreier Wechsel folgte. Seither hat Castaneda eine rasante Entwicklung hingelegt.

In allen 15 Liga-Begegnungen durfte der gebürtig aus Florida stammende Sechser von Beginn an ran, zwölf Mal ließ ihn Trainer Lukas Kwasniok gar durchspielen.

Seinen Marktwert hat Castaneda in den vergangenen Monaten so vervielfacht, was zahlreichen Bundesligisten naturgemäß nicht verborgen geblieben ist.

Laut "Sport Bild" haben Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, der SC Freiburg, der 1. FC Heidenheim und Union Berlin bereits Scouts nach Paderborn geschickt, um den vertraglich noch bis 2027 gebundenen Shootingstar einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.

SC Paderborn winkt Millionen-Ablöse für Castaneda

Wo die finanzielle Schmerzgrenze des SCP liegt, ist unklar. Manager Benjamin Weber schwärmte in der "Sport Bild": "Santiago Castaneda überzeugt vor allem mit Lauf-und Zweikampfstärke."

Der umworbene Rechtsfuß hält sich bei seiner Zukunftsplanung derweil bedeckt. "Ich will mir einen Namen machen", gab Castaneda zu Protokoll - doch das "Wo" ließ er offen.

Im Winter dürfte ein Abschied aus Ostwestfalen noch kein Thema sein, nach der Saison könnte der nächste Karriereschritt des US-Boys dann aber auf die Tagesordnung rücken.

Paderborn winkt im Falle eines Transfers immerhin eine Millionen-Ablöse als Entschädigung. Wie auch immer es weitergeht - mit Castaneda hat der Zweitligist einen hervorragenden Deal gemacht.