Fortuna-Kapitän Hoffmann warnt vor "Wundertüte" Schalke

IMAGO/Laci Perenyi

André Hoffmann warnte vor dem FC Schalke 04

Am Samstag (13 Uhr) empfängt der FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga. Vor dem Duell hat Fortuna-Kapitän André Hoffmann sein Team vor den Königsblaueng gewarnt.

"Auf Schalke ist es nie einfach. Wir freuen uns darauf. Schalke ist eine absolute Wundertüte", wird Hoffmann von der "Bild"-Zeitung zitiert.

Der 31-Jährige ergänzte mit Blick auf die jüngsten Spiele des FC Schalke 04: "Sie haben in Hamburg gepunktet, verlieren dann zu Hause klar. Und haben jetzt gerade einen völlig verdienten Sieg bei Tabellenführer Paderborn eingefahren. So richtig weiß man nicht, was da auf einen zukommt."

Hoffmann habe das Gefühl, dass bei den Knappen "was passiert ist, wenn man sich den Sieg in Paderborn anschaut. Ich bewertete die nicht am Tabellenplatz, sondern daran, was dieser Verein für eine Wucht entfachen kann. Vor allem im eigenen Stadion", so der Innenverteidiger.

Beim Hamburger SV hatte der FC Schalke 04 am 13. Spieltag unentschieden gespielt. Eine Woche später verlor man klar gegen den 1. FC Kaiserlautern (0:3). Am vergangenen Spieltag setzte der Revierklub mit dem 4:2 gegen den SC Paderborn ein Ausrufezeichen.

Aktuell liegt Schalke auf dem 14. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Der Vorsprung zum direkten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Fortuna Düsseldorf zurück im Aufstiegsrennen

Fortuna Düsseldorf orientiert sich dagegen nach oben. Die Rheinländer rangierten auf dem fünften Platz, nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter SC Paderborn.

Mit einem 5:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig meldete sich Fortuna nach einer Schwächephase zuletzt eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurück.

"Wir hängen den hohen Sieg nicht zu hoch. Wir waren kritisch mit uns, in den Wochen, wo wir nicht gewonnen haben", betonte Hoffmann und ergänzte: "Trotzdem sind wir da auch ruhig geblieben. Und genauso wenig bewerten wir dieses 5:0 jetzt über."