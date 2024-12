Rapp sieht Kiel in Schlagdistanz zur Liga-Konkurrenz

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Holstein Kiel tut sich bisher schwer in der Bundesliga

Trainer Marcel Rapp vom Bundesliga-Vorletzten Holstein Kiel sieht sein Team trotz der anhaltenden Negativserie weiter in Schlagdistanz zur Konkurrenz. "Es ist alles nicht so weit weg", sagte der 45-Jährige vor dem abschließenden Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg.

Mit einem zweiten Saisonerfolg könnte Holstein den derzeitigen Abstand von fünf Punkten auf den Relegationsplatz 16 und damit den 1. FC Heidenheim womöglich verringern und wäre zum Jahresbeginn weiter gut im Rennen um den Klassenerhalt.

"Ich glaube, alle müssen noch besser werden", sagte Rapp in einer Zwischenbilanz: "Wir Trainer müssen die Mannschaft besser machen, wir müssen gucken, dass wir weniger Verletzte haben und gute Spieler bekommen."

Der Aufsteiger hat in seiner ersten Bundesliga-Saison die vergangenen fünf Partien verloren und droht mit nur fünf Punkten frühzeitig den Anschluss zu verlieren. "Wir sehnen uns nach drei Punkten", sagte Rapp, dessen Mannschaft womöglich aus der Auszeichnung als Schleswig-Holsteins "Mannschaft des Jahres" frisches Selbstvertrauen ziehen kann.