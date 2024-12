Medien: FC Bayern die wahrscheinlichste Option für Simons

IMAGO/motivio

Landet Xavi Simons im Sommer 2025 beim FC Bayern?

Der Transfersommer 2025 wirft seine Schatten bereits jetzt voraus. Einer der dort am heißesten gehandelten Profis ist der niederländische Nationalspieler Xavi Simons. Er steht nicht nur bei seinem aktuellen Leih-Klub RB Leipzig ganz hoch im Kurs, sondern auch beim FC Bayern und anderen absoluten Spitzenklubs. Die Chancen der Münchner stehen angeblich nicht schlecht.

Der FC Bayern wird sich im kommenden Sommer übereinstimmenden Berichten zufolge um eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Florian Wirtz bemühen. Sollte der Rekordmeister beim Ausnahmetalent leer ausgehen, könnte zu Plan B gegriffen werden. Dieser Plan sieht einen Transfer von Xavi Simons vor. Das berichtete die "Bild" in der vergangenen Woche.

Laut "The Athletic"-Angaben dürfen sich die Münchner in diesem Fall durchaus Hoffnungen auf eine erfolgreiche Mission machen. Das Portal schreibt, dass der FC Bayern einer von insgesamt fünf Klubs ist, die derzeit als "wahrscheinlichste" Anlaufstelle für Simons gelten. Genannt werden zudem noch der FC Arsenal, der FC Liverpool sowie der FC Barcelona und Real Madrid.

Simons wäre für den FC Bayern günstiger als Wirtz

Was "The Athletic" zufolge mehr oder minder klar ist: Nach dem Leih-Ende bei RB Leipzig wird der offensive Mittelfeldspieler zwar zunächst zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain zurückkehren. Dass er aber in der Saison 2025/26 für die Franzosen aufläuft, ist Stand heute eher unwahrscheinlich.

Weil derzeit nichts für eine Vertragsverlängerung Simons' bei PSG spreche, sei der Sommer 2025 für den französischen Serienmeister der ideale Verkaufszeitpunkt, um den Profit zu maximieren, heißt es. Insider rechnen dem Portal zufolge im Moment eher mit einem Transfer nach England oder Spanien, aber auch die Spur nach Deutschland sei heiß.

Wie hoch die Ablöse für den 21-Jährigen am Ende sein wird, kann nur spekuliert werden. Laut "The Athletic" kalkulieren die PSG-Bosse aber mit rund 80 Millionen Euro - mindestens. Damit wäre der Niederländer für den FC Bayern immer noch günstiger als Florian Wirtz, für den angeblich bis zu 150, mindestens aber 100 Millionen Euro fällig würden.