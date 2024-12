Schalke-Star ganz offen: "Habe mit den Tränen gekämpft"

IMAGO/Fabian Kleer

Max Grüger ist die Entdeckung der Saison beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat in der 2. Bundesliga turbulente Monate hinter sich. Ausgerechnet inmitten der angespannten Gesamtsituation hat Max Grüger den Sprung zu den Profis geschafft. Sportlicher Erfolg hin oder her: Der Youngster kann sein Glück noch immer kaum fassen.

Von Profivertrag, über Zweitligadebüt bis hin zum ersten Tor: Das Jahr 2024 hatte für Max Grüger viele besondere Momente parat.

"Das waren absolute Highlights, die ich mit Sicherheit nie vergessen werde", schwärmt der 19-Jährige im "WAZ"-Interview. Und damit nicht genug: Seit dem Sommer habe er sich beim FC Schalke 04 "einen Traum erfüllt."

Denn sein Erfolgsweg beim Revierklub hat eine sehr persönliche Note. Grüger trägt seit der U8 das königsblaue Trikot und schlief als Kind sogar in Schalke-Bettwäsche.

"Seit meiner Kindheit dreht sich fast mein ganzes Leben um Schalke. Schon mit sieben Jahren bin ich aus Buer zu Schalke 04 gewechselt, auch die Profis habe ich natürlich immer verfolgt – im Fernsehen, mit meiner Familie auf der Tribüne oder manchmal als Balljunge", erzählt das Eigengewächs.

Vor der Saison galt der Mittelfeldmann noch als Streichkandidat in Gelsenkirchen. Doch Grüger machte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und durfte bleiben. Zu seinem ersten Einsatz in der 2. Bundesliga kam er aber erst nach der Beurlaubung von Karel Geraerts.

Beim FC Schalke 04 plötzlich gesetzt

Interimstrainer Jakob Fimpel schenkte dem jungen Sechser Ende September gegen Preußen Münster (2:1) erstmals das Vertrauen. Und Grüger spielte sich fest.

"Als das Spiel vorbei war, war ich überglücklich", erinnert er sich an die Premiere. "Beim Feiern vor dem Gästeblock kamen dann alle Emotionen hoch und ich habe auch ein bisschen mit den Tränen gekämpft."

Seiner Familie sei es ähnlich gegangen. "Wir sind Gelsenkirchener, alle Schalke-Fans und konnten gar nicht glauben, dass ich tatsächlich für die Profis auf dem Feld stehen durfte", so Grüger.

Nach der Hinrunde steht der Rechtsfuß bei zehn Einsätzen. Damit gibt er sich noch längst nicht zufrieden.

"Hätte mir jemand gesagt, dass ich so viele Startelf-Einsätze bekomme, hätte ich ihm wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ich beschwere mich darüber natürlich nicht und bin sehr froh über diese Entwicklung. Ich will 2025 genau da weiter machen", zeigt er sich selbstbewusst.