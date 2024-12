Nicht nur Berisha: Zwei neue Stürmer-Kandidaten bei Werder

IMAGO/FEP

Angeblich bei Werder auf der Liste: Jacques Siwe

Trotz einer bislang erfolgreichen Hinserie will Werder Bremen in der Winterpause auf dem Transfermarkt zuschlagen und die Offensive verstärken. Neben einem neuen Kreativkopf für das Mittelfeld könnte auch ein Mittelstürmer dazugeholt werden. Zuletzt wurde Hoffenheims Mergim Berisha als Kandidat an der Weser gehandelt, mittlerweile sind zwei weitere Namen durchgesickert.

Werder Bremen hat das Kalenderjahr 2024 nach drei Bundesliga-Siegen in Folge auf Rang sieben beendet, die internationalen Plätze sind in Sichtweite.

Um auch in der zweiten Saisonhälfte oben mitspielen zu können, sollen im Winter Verstärkungen her. Zu dünn war die Personaldecke nach den Ausfällen von Keke Topp und Justin Njinmah im Dezember.

Ein möglicher Neuzugang ist allem Anschein nach Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim, der in den vergangenen Monaten meist nur Bankdrücker war. Doch offenbar gibt es weitere Kandidaten.

So berichtet das Portal "Footmercato", dass die Hanseaten ein Auge auf Jacques Siwe vom französischen Zweitligisten EA Guingamp geworfen haben sollen. Der 23-Jährige zählt in der Ligue 2 zu den Entdeckungen der Saison, traf in 15 Ligaspielen bereits acht Mal.

Erste Gespräche über die Machbarkeit eines Transfers wurden dem Vernehmen nach schon geführt, allerdings werben auch andere Vereine um den Shootingstar, der erst kürzlich bis 2027 verlängert hat.

Auch Zan Celar Thema bei Werder Bremen?

Doch damit nicht genug: Die klubnahe "Deichstube" will erfahren haben, dass Werder unlängst auch der Slowene Zan Celar angeboten wurde.

Erst im vorigen Sommer war der 25-Jährige aus der Schweiz vom FC Lugano auf die Insel gewechselt. Für zwei Millionen Euro schlug der englische Zweitligist Queens Park Rangers zu.

Dort konnte sich Celar jedoch nicht durchsetzen, erzielte in 19 Einsätzen lediglich zwei Treffer. Deshalb soll der Angreifer bereits flüchten wollen.

Problem: Eine Oberschenkelverletzung bremste den Nationalspieler in den vergangenen Wochen aus. Solange Celar nicht fit ist, dürfte er in Bremen kein Thema sein.