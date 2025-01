Spannende Details zum Red-Bull-Plan mit Jürgen Klopp enthüllt

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Jürgen Klopp ist neuer Fußballchef bei Red Bull

Mit dem Jahreswechsel ist Jürgen Klopp nun auch offiziell der Global Head of Soccer bei Red Bull. Einem aktuellen Medienbericht sind Details dazu zu entnehmen, wie der österreichische Brausehersteller mit seinem prominentesten Angestellten plant.

Bemerkenswert: Jürgen Klopp wird sich laut "Sport Bild" nur um fünf der sechs Fußball-Klubs des Red-Bull-Imperiums kümmern.

Denn: Leeds United, Tabellenführer der zweiten englischen Liga, ist zwar ebenfalls eng mit dem Unternehmen verbandelt, das dort als Hauptsponsor und Minoritätseigner fungiert.

Klopp hatte bei seinem Abschied vom FC Liverpool aber versprochen, kein Engagement bei einem anderen Klub auf der Insel anzutreten.

Den Red-Bull-Dependancen Bragantino in Brasilien, Omiya Ardija in Japan, New York Red Bulls in den USA sowie Red Bull Salzburg und RB Leipzig soll Klopp demnach aber in den kommenden Wochen jeweils einen Antrittsbesuch abstatten.

Auch vom Paris FC in Frankreich, wo Red Bull zuletzt mit einer Minderheitsbeteiligung eingestiegen war, wird sich Klopp vor Ort ein Bild machen. Darum habe die milliardenschwere Eigner-Familie Arnault den 57-Jährigen gebeten.

Jürgen Klopp mischt bereits bei RB Leipzig mit

Mit den Entscheidern von RB Leipzig, als deutscher Bundesligist das Prestigeobjekt im Fußball-Portfolio von Red Bull, soll Klopp demnach schon länger in Kontakt stehen.

Mit Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer habe es einen ausführlichen Austausch gegeben. Mit Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff, der bei RB als Aufsichtsratschef fungiert, steht Klopp ohnehin in engem Kontakt.

Kein Thema soll in den Gesprächen mit den Leipziger Verantwortlichen bislang die Zukunft des umstrittenen Trainers Marco Rose gewesen sein. Mit ihm, den Klopp aus gemeinsamen Mainzer Zeiten kennt, ist ein Treffen rund um den Bundesliga-Restart am 12. Januar geplant.

Dann trifft RB auf Werder Bremen. Ob Klopp die Partie auch im Leipziger Stadion verfolgt, soll allerdings noch offen sein.

Enger Klopp-Vertrauter erhält ebenfalls Red-Bull-Vertrag

Klar ist dem Bericht zufolge: Klopp bekommt bei Red Bull einen langjährigen Vertrauten an die Seite gestellt. Dabei handelt es sich um seinen Berater Marc Kosicke, der einen Consulting-Vertrag mit dem Konzern erhalten soll.

Hinzu komme ein kleines Team von Helfern für Klopp, heißt es. Dieser wird zudem eng mit Mario Gomez zusammenarbeiten. Die Job-Bezeichnung des früheren Nationalspielers bei Red Bull lautet Technischer Direktor.