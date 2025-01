Sensationswechsel? Überraschendes Gerücht um Sané

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern im Sommer?

Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass der FC Bayern und Leroy Sané mit Ablauf seines Vertrags im Sommer getrennte Wege gehen. Viele Klubs sollen bereits die Fühler nach dem 28 Jahre alten Nationalspieler ausstrecken - darunter einer, den wohl kaum jemand bislang auf dem Zettel hatte.

"Sky" zufolge handelt es sich dabei um den türkischen Meister Galatasaray, der demnach mit einem ablösefreien Transfer im Sommer liebäugelt.

Aber: Gut sollen die Aussichten des Istanbuler Klubs auf einen Coup mit dem Flügelstürmer nicht sein. Leroy Sané peile nach wie vor eine Verlängerung seines Kontrakts beim FC Bayern an, heißt es.

Die Verantwortlichen sollen dem zwar weiterhin skeptisch gegenüber stehen. Sollte es zu einem Wechsel zur neuen Saison kommen, hätte Sané demnach aber sportliche wie wirtschaftlich attraktivere Optionen als Galatasaray, und zwar in der englischen Premier League.

Sanés bevorzugtes Ziel auf der Insel soll der FC Liverpool sein, vermeldete zuletzt das Portal "CaughtOffside" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Quellen.

Allerdings stehe eine England-Rückkehr für den früheren Profi von Manchester City nicht ganz oben auf der Agenda. Dem Bericht zufolge würde Sané seine Karriere im Falle einer Trennung vom FC Bayern stattdessen am liebsten beim FC Barcelona fortsetzen.

Ein Wechsel in die italienische Serie A, die französische Ligue 1 oder auch die saudische Pro League soll den Ex-Schalker dagegen grundsätzlich nicht reizen.

FC Bayern: Leroy Sané wohl zu Millionen-Verzicht bereit

Oder kommt es doch noch zum Verbleib beim FC Bayern? Dem "kicker" zufolge wäre Sané bereit, für eine Zukunft in München künftig die eine oder andere Million weniger zu verdienen.

Er würde demnach "deutlich auf Gehalt verzichten", sollte es zu einer Verlängerung kommen. Warum, das liegt laut dem Fachmagazin auf der Hand: Sané fühle sich in München "enorm" wohl, heißt es.

Die Klub-Bosse sollen aber bislang unnachgiebig in der Causa sein: Entweder Sané zeigt in der Rückrunde eine enorme Leistungssteigerung, oder die Liaison endet in einem halben Jahr.