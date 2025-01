Hoffenheim gibt Abwehrtalent in die 2. Liga ab

IMAGO/Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Sucht sein Glück in Fürth: Marco John

Abwehrspieler Marco John verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim und wechselt zum Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth.

Das teilten die Kraichgauer am Samstag mit.

Der 22-Jährige, der in der jüngeren Vergangenheit von einem Kreuzbandriss ausgebremst worden war, hatte bereits in der Saison 2022/2023 auf Leihbasis in Fürth gespielt. Bei der TSG kam John nach seiner Verletzung in dieser Saison nur bei den Amateuren in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.