Auba über Tuchels Chelsea-Ende: "Nicht wiedererkannt"

Waren beim BVB noch ein eingespieltes Team: Thomas Tuchel und Pierre-Emerick Aubameyang

Zwei Jahre lang bildeten Thomas Tuchel und Pierre-Emerick Aubameyang beim BVB ein eingespieltes Team. Dann trennten sich ihre Wege, ehe sich der Trainer und der Stürmer beim FC Chelsea wiedersahen. In London war aber plötzlich alles anders.

Von Sommer 2015 bis zum Ende der Saison 2016/17 bildeten Pierre-Emerick Aubameyang und Thomas Tuchel beim BVB ein eingespieltes Team. Gemeinsam führten sie die Borussia unter anderem zum Triumph im DFB-Pokal. Im Sommer 2017 wurde Tuchel dann von den Schwarz-Gelben entlassen. Er ging seinen Weg, Auba einen anderen.

Zu Beginn der Saison 2022/23 trafen sich der Trainer und der Stürmer beim FC Chelsea wieder. Tuchel hatte seinen Ex-Schützling von einem Abschied vom FC Barcelona überredet. Aubameyang folgte dem Lockruf und landete kurz darauf in London. Den Thomas Tuchel, den er aus Dortmund noch in Erinnerung hatte, fand er laut eigener Aussage an der Stamford Bridge aber nicht mehr vor.

Aubameyang: "Ich habe Tuchel nicht wiedererkannt"

Er sei damals "zu 100 Prozent" wegen Tuchel zu Chelsea gegangen. Wenn der Deutsche nicht bei Chelsea gewesen wäre, hätte er Barcelona niemals verlassen, blickte der Gabuner gegenüber "The Athletic" auf diese Zeit zurück.

Auba kam wenige Tage später in der Champions League gegen Zagreb zu seinem ersten Chelsea-Einsatz, obwohl er körperlich angeschlagen war. Es sei "das schlechteste Spiel meines Lebens" gewesen, sagte er.

"Ich erinnere mich an diesen Tag, weil ich ihn [Tuchel] nicht wiedererkannt habe. Er war nicht mehr der Typ, den ich einige Jahre davor kannte. Wir hatten ein enges Verhältnis. Er war in Dortmund der einzige, der mich wirklich verstanden hat. Bei Chelsea stimmte aber irgendetwas nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er seine Zeit nicht genießt", sagte Aubameyang.

"Einen Tag später wurde er dann entlassen"

Chelsea verlor das Spiel in Kroatien mit 0:1. Tuchel sei danach "angepisst" gewesen, erinnerte sich Auba. "Normalerweise hätte er sauer sein sollen, aber er ist einfach nur in die Kabine gekommen und hat sie dann wieder verlassen. Ich dachte mir, das ist nicht der Kerl, den ich kenne. Einen Tag später wurde er dann entlassen."

Auf Tuchel folgte bei Chelsea Graham Potter. Unter ihm spielte Aubameyang schnell keine Rolle mehr. Als er im Februar 2023 aus dem CL-Kader gestrichen wurde, hatte der Stürmer die Nase voll. "Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe: Ok, das ist sehr respektlos. Sie haben versucht mich, via Leihgeschäft in die USA zu schicken, aber ich habe gesagt: keine Chance."

Obwohl Chelsea in jener Saison noch ein weiteres Mal den Trainer tauschte und Frank Lampard installierte, blieb der Gabuner außen vor. Im Sommer 2023 flüchtete er schließlich Richtung Marseille, wo er trotz Dreijahresvertrag auch nur ein Jahr blieb. Mittlerweile schnürt der 35-Jährige die Schuhe für Al Qadsiah in Saudi-Arabien, wo er laut eigener Aussage dabei helfen will, den Fußball weiterzuentwickeln.