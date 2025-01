Medien: Gladbach macht neues Transferziel aus

IMAGO/William Cannarella

Angeblich auf der Gladbacher Transferliste: Lilian Brassier, Leihspieler von Olympique Marseille

Borussia Mönchengladbach droht im kommenden Sommer der Abgang von gleich zwei zentralen Verteidigern. Offenbar plant Gladbach daher schon jetzt, wie man diese mögliche Lücke in der Abwehr schließen könnte. Ein Kandidat ist nun ins Auge gefasst worden.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach macht den Franzosen Lilian Brassier zu seinem möglichen neuen Transferziel, berichtet "Sky". Der Innenverteidiger steht bei Ligue-1-Klub Stade Brest unter Vertrag, wo er noch bis 2026 gebunden ist. In der laufenden Saison ist der Linksfuß allerdings an Olympique Marseille verliehen.

Gladbach denkt dem Bericht zufolge nicht darüber nach, Brassier schon im Winter zu bekommen. Stattdessen soll ein Transfer an den Niederrhein zum Saisonende erfolgen, wenn er von seiner Leihe nach Brest zurückkehrt.

Die Idee: Sollten die Gladbacher Innenverteidiger Nico Elvedi oder Ko Itakura zur Spielzeit 2025/26 einen Wechsel anstreben, könnte der 25 Jahre alte Lilian Brassier den Kaderplatz übernehmen.

Gladbach-Stars wecken Interesse

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Frankreichs blickt auf 118 Pflichtspiele in der höchsten Spielklasse zurück und verfügt somit über reichlich Erfahrung auf Top-Niveau. Bei OM absolvierte er bis dato zehn Spiele in der Ligue 1, sieben Mal stand er in der Startelf. Internationale Erfahrung kann Brassier indes bislang noch nicht vorweisen.

Der Japaner Ko Itakura, der vertraglich in Gladbach noch bis 2026 gebunden ist, hatte vor allem im vergangenen Sommer immer wieder Interessenten auf sich gezogen. Die Fohlen blockten die Abwerbeversuche des ehemaligen Schalkers aber konsequent ab, auch für die aktuelle Wintertransferphase gilt ein Wechselveto.

"Natürlich gibt es Anfragen, das ist völlig normal, wenn du gut performst. Aber wir wollen keinen der Top-Spieler gehen lassen, denn hier entsteht gerade etwas", betonte Sportdirektor Roland Virkus zuletzt bei "Bild", angesprochen auf das Interesse am Verteidiger. Der Schweizer Nico Elvedi steht bei der Borussia noch bis 2027 unter Vertrag, im November berichtete die "Rheinische Post" über mögliches Interesse am Verteidiger.