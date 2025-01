Bericht: Fortuna Düsseldorf tütet Winter-Transfer ein

IMAGO/Revierfoto

Moritz-Broni Kwarteng wechselt wohl vom VfL Bochum zu Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat offenbar den ersten Transfer des Winters eingetütet. Moritz-Broni Kwarteng vom VfL Bochum steht vor einem Wechsel zum Zweitligisten.

Laut "Bild"-Zeitung wird Moritz-Broni Kwarteng den VfL Bochum verlassen und sich Fortuna Düsseldorf anschließen. Demnach ist der Deal bereits durch. Lediglich der Medizincheck steht noch an.

Dem Bericht zufolge wird der Offensivspieler bis zum Saisonende ausgeliehen. Auch eine Kaufoption, die bei weniger als einer Million Euro liegen soll, sei vereinbart worden.

In Düsseldorf soll Kwarteng in die Fußstapfen von Felix Klaus treten. Der Flügelstürmer steht vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub SpVgg Greuther Fürth. Für den Deal erhalten die Rheinländer laut "Bild" eine Ablösesumme in Höhe von 100.000 bis 150.000 Euro.

Kwarteng kann aber nicht nur als Ersatz für Klaus auf Rechtsaußen agieren. Der gebürtige Stuttgarter läuft auch im offensiven Mittelfeld auf.

Im Sommer 2023 war Kwarteng vom 1. FC Magdeburg zum VfL Bochum gewechselt. 1,1 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

Doch beim Revierklub fand sich der 26-Jährige nie wirklich zurecht. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der Angreifer gerade mal auf sieben Einsätze, bei denen er weder ein Tor noch eine Vorlage verbuchte. In der Startelf stand er kein einziges Mal.

Insgesamt absolvierte Kwarteng nur 18 Pflichtspiele für die Bochumer. Lediglich ein Assist sprang dabei heraus.

Im deutschen Unterhaus hat Kwarteng seine Qualitäten indes nachgewiesen. Für Magdeburg erzielte er in der Saison 2022/23 zehn Treffer und legte drei weitere Tore vor.

Fortuna Düsseldorf gibt Innenverteidiger ab

Auf der Abgabeseite von Fortuna Düsseldorf steht bislang eine Leihe.

Innenverteidiger Jordy de Wijs läuft in der zweiten Saisonhälfte in seiner niederländischen Heimat für den Erstligisten SC Heerenveen auf. Eine Kaufoption besteht nicht.