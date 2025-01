Bericht: Eintracht Frankfurt mit Interesse an Tel

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Mathys Tel bleibt wohl beim FC Bayern

Mathys Tel wartet beim FC Bayern nach wie vor auf den großen Durchbruch. Der Youngster will sich wohl in der Rückrunde beim deutschen Rekordmeister durchbeißen. Dabei soll mit Eintracht Frankfurt ein anderer Fußball-Bundesligist zuletzt Interesse gezeigt haben.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, will Mathys Tel in der zweiten Saisonhälfte beim FC Bayern bleiben. Der 19-Jährige ist in München aktuell nur Ersatz. Immerhin durfte er beim jüngsten 5:0-Kantersieg in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim über 45 Minuten mitmischen. Tel erhielt für seine Leistung die sport.de-Note 2,0.

Laut "Bild" zeigte Eintracht Frankfurt zuletzt Interesse an einer Verpflichtung des französischen U21-Nationalspielers. Demzufolge war Tel in der Main-Metropole ein Thema für die laufende Winter-Transferperiode, ob als Leihgabe oder fester Neuzugang, geht aus dem entsprechenden Bericht nicht hervor. Der Offensivakteur sei als Ersatz für Omar Marmoush in den Fokus gerückt, heißt es. Letztgenannter steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Manchester City.

Matthäus bringt Tel bei Eintracht Frankfurt ins Gespräch

RTL-Experte Lothar Matthäus brachte einen Leihwechsel von Tel vom FC Bayern zu Eintracht Frankfurt unlängst erst selbst ins Gespräch.

"Tel wäre einer, der den Frankfurtern guttun würde", sagte der Rekord-Nationalspieler im Interview mit RTL/ntv und sport.de. "Er wäre eine Alternative, weil er Geschwindigkeit mitbringt, weil er Torgefahr mitbringt. Das hat er gezeigt, wenn er das Vertrauen vom Trainer bekommt."

FC Bayern plant mit Tel

Der FC Chelsea soll sich ebenfalls mit Tel beschäftigen. Die Münchner sind wohl wiederum an Christopher Nkunku von den Blues interessiert, wie unter anderem "Bild" und "Sky" berichteten. Spekulationen über einen möglichen Tausch machten in den letzten Tagen die Runde.

Der FC Bayern will laut eigener Aussage aber mit Tel weitermachen.

"Das klare Ziel von uns allen Beteiligten ist, dass Mathys Tel bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran. Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag. Tels Vertrag an der Säbener Straße läuft bis 2029.