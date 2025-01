"Absolut richtungweisendes" Auswärtsspiel für Hoffenheim

www.imago-images.de/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer steht unter Druck

Der angezählte Trainer Christian Ilzer vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim bewertet das Kellerduell am Samstag bei Holstein Kiel (15.30 Uhr/Sky) als "absolut richtungweisend".

Laut des Österreichers sollen "alle" im Spiel des Drittletzten beim Vorletzten zeigen, "dass sie mit der Situation klarkommen".

Der erst im November als Nachfolger von Pellegrino Matarazzo verpflichtete Ilzer hat die desaströse Pflichtspiel-Bilanz von einem Sieg, drei Unentschieden und sechs Niederlagen vorzuweisen. Nach dem jüngsten Offenbarungseid der Hoffenheimer bei Bayern München (0:5) hat TSG-Star Andrej Kramaric von einer "einzigen Scheiß-Saison" gesprochen und damit für großen Wirbel gesorgt.

"Wir haben uns ausgesprochen, wir hatten ein sehr offenes und ehrliches Gespräch", sagte Ilzer, der dennoch Kritik am Vorgehen von Kramaric durchblicken ließ: "Die Situation ist nicht einfach. Wenn Ergebnisse ausbleiben, ist es normal, dass in Gruppierungen Spannungen entstehen. Am meisten ist uns aber geholfen, wenn wir solche Dinge intern besprechen."