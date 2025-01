"Kein Thema": Berater beendet Gerüchte um S04-Transfer

IMAGO/Noah Wedel

Fabian Kunze (l.) wird im Winter nicht zum FC Schalke 04 wechseln

Am Samstag machten Gerüchte die Runde, dass sich der FC Schalke 04 bei Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 bedient. Mittelfeld-Abräumer Fabian Kunze stehe kurz vor einem Wechsel zu den Knappen, hieß es. Entsprechende Berichte dementierten 96-Sportchef Marcus Mann und Kunze-Berater Marc Spanier nun.

Am Rande der Übertragung des Zweitligaspiels zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 sorgte "Sky" für Aufsehen. Der Pay-TV-Sender enthüllte vor laufendender Kamera, dass sich die Königsblauen die Dienste von Hannovers Fabian Kunze sichern werden. Ein Winter-Transfer stehe kurz bevor, hieß es.

Die Berichte sorgten in der niedersächsischen Landeshauptstadt für große Verwunderung. "Fabian Kunze ist nicht auf mich zugekommen, es gibt keine Anfrage, und wir haben auch nicht vor, ihn im Winter abzugeben", erklärte 96-Sportchef Marcus Mann in einer Medienrunde. Auch Kunzes Berater Marc Spanier betont, dass sein Schützling keine Wechselabsichten hegt.

FC Schalke 04: Winterwechsel für Hannover-Ass "kein Thema"

"Ein Winterwechsel ist kein Thema. Fabian fühlt sich absolut wohl in Hannover, er will mit Hannover aufsteigen", erklärte er auf Nachfrage der "Neuen Presse", ergänzte aber, dass es "Anfragen" anderer Vereine geben würde. Dies sei allerdings "völlig normal, wenn solch ein Spieler auf den Markt kommt". Das Arbeitspapier des Sechsers bei den Roten läuft im Sommer aus.

Gut möglich, dass der gebürtige Bielefelder noch länger am Maschsee bleibt. Im Trainingslager in Belek habe es einen ersten Austausch mit den Verantwortlichen von Hannover 96 über eine Vertragsverlängerung gegeben, so Spanier. Eine Verbleib des resoluten Mittelfeld-Abräumers sei daher "also nicht ausgeschlossen".

2022 war Fabian Kunze von Arminia Bielefeld nach Hannover gewechselt. Für die Niedersachsen absolvierte der 26-Jährige seitdem 81 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga und DFB-Pokal.