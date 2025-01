Verbale Ohrfeige für Leroy Sané

IMAGO/Ulrich Wagner

Leroy Sané kämpft um seine Zukunft beim FC Bayern

Beim FC Bayern stehen vertragsbedingt noch zahlreiche Profis für die kommende Saison auf der Kippe. Einer dieser Wackelkandidaten ist Leroy Sané, der sich zuletzt immerhin formverbessert präsentierte. Ex-Profi und TV-Experte Erik Meijer bleibt skeptisch.

"Er hat vor einer Woche gegen die TSG Hoffenheim zwei Tore gemacht. Aber ich würde ihn gerne jede Woche in einer prominenteren Rolle sehen", verdeutlichte Erik Meijer im Interview mit dem Portal "GMX".

Der Niederländer vermisst bei Leroy Sané die Konstanz. "Er ist jetzt 29 Jahre alt geworden. In dem Alter ist man kein Talent mehr. Man muss jede Woche Leistung abliefern. Das gelingt ihm nicht so gut – oder wir erwarten zu viel von ihm", merkte Meijer an.

Ende Juni läuft das Arbeitspapier des Flügelstürmers beim deutschen Rekordmeister aus. Angeblich tendieren die Verantwortlichen an der Säbener Straße zu einer Trennung.

"Ich würde es einmal so sagen: Ich habe nicht gesehen, dass er seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern noch einen Schritt nach vorne gemacht hat", gab Meijer zu bedenken und ergänzte: "Er ist auf einem gewissen Niveau hängen geblieben."

Leroy Sané hofft auf Verbleib beim FC Bayern

Laut "Sport Bild" will Sané beim FC Bayern verlängern, der Angreifer fühle sich in München nach wie vor wohl. "Einen Spirit wie aktuell in unserer Mannschaft habe ich selten in meiner Karriere erlebt", hob er hervor.

Der Nationalspieler soll sogar bereit sein, einen vergleichsweise kurzen und leistungsbezogen Zweijahres-Vertrag zu akzeptieren. Auch Abstriche beim Gehalt seien für ihn vorstellbar.

Sané war 2020 für 49 Millionen Euro von ManCity zum FC Bayern gewechselt. Seither bestritt der Ex-Schalker 197 Pflichtspiele für den Klub, in denen er 55 Treffer erzielte und 52 weitere Tore vorbereitete.

Unlängst hatte sich Harry Kane für eine Verlängerung seines Teamkollegen ausgesprochen. "Wir alle wissen, welche Qualitäten Leroy hat, er kann am Ball sehr gefährlich sein, hat so viel Geschwindigkeit und so großes technisches Können", schwärmte der Engländer.