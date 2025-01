ManCity und Eintracht verkünden Marmoush-Transfer

IMAGO/Bahho Kara

Omar Marmoush (M.) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Manchester City

Auf diese Nachricht hat die Fußball-Welt bereits einige Tage lang gewartet, nun haben Manchester City und Eintracht Frankfurt den Transfer von Omar Marmoush vermeldet. Der Stürmer wechselt nach England und unterschreibt bei den Cityzens bis 2030.

Omar Marmoush beherrschte die Gerüchte-Schlagzeilen der letzten Wochen, nun kann der Angreifer bei Manchester City für neue Schlagzeilen in sportlicher Hinsicht sorgen, denn der Ägypter trägt ab sofort das Trikot der Cityzens. Wie Eintracht Frankfurt und der englische Meister bekanntgaben, wechselt der Stürmer mit sofortiger Wirkung auf die Insel.

Bei ManCity unterschreibt Marmoush einen Fünfjahresvertrag. Der Wechsel des 25-Jährigen spült nach Informationen von RTL/ntv und sport.de 75 Millionen Euro Ablöse in die Kassen der SGE. Die Summe kann sich durch Bonuszahlungen noch auf bis zu 80 Millionen Euro erhöhen.

In Manchester soll Marmoush nach RTL-Informationen fortan geschätzte 325.000 Euro brutto pro Woche verdienen, womit er auf ein Jahresgehalt von rund 16,8 Millionen Euro kommt. Prämien für Tore oder Assists soll es dem Vernehmen nach allerdings nicht geben.

Dass Marmoush trotz seines noch bis 2027 datierten Vertrags in Frankfurt nach England wechseln dürfte, erklärt SGE-Sportchef Markus Krösche mit den Verdiensten des Stürmers.

Eintracht Frankfurt vertraut dem eigenen Kader

"Wenn jemand außergewöhnliche Leistungen bringt, war das auch für uns klar, dass das irgendwann passiert. Dass es jetzt im Winter passiert, war auch nicht überraschend", sagte Krösche im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de und betonte, dass man versucht habe "Lösungen zu schaffen".

Zu Beginn hätten ManCity und die SGE noch "unterschiedliche Vorstellungen gehabt", dann sei man aber überein gekommen. Für Krösche habe das gezeigt, dass "man auch Transfers in dieser Größenordnung vernünftig und mit hohem Maß an Respekt und Achtung dann auch so abwickeln kann."

Die Gespräche seien von einer großen Offenheit und Ehrlichkeit geprägt gewesen, so Krösche: "Sowohl Omar, mit seinem Umfeld, aber auch mit Manchester City, mit Txiki Begiristain, meinem Kompagnon auf der anderen Seite."

Bange ist Krösche aufgrund des sportlichen Verlusts nicht. Ein Abgang wie der von Marmoush biete "auch Raum für andere Spieler, sich zu entwickeln. Wir haben sehr, sehr viele gute und junge Spieler, auch in der Offensive, die in diesen Raum hineinwachsen können", freute sich der SGE-Boss auf mögliche Überraschungen im Kader.

Sollte doch noch ein externer Transfer erfolgen, werde man keine Wucher-Preise zahlen. "Wir haben einen marktgerechten Preis im Auge. Den werden wir nicht überschreiten. Und dann machen wir eben was anderes. Wir haben mehrere Spieler definiert, die uns helfen können und setzen nicht alles auf eine Karte", betonte Krösche.