DFB-Keeper Baumann fällt lange aus

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Oliver Baumann fällt verletzt aus

Rückschlag für die TSG Hoffenheim: Fußball-Nationaltorhüter Oliver Baumann hat sich schwerer verletzt und fällt wohl wochenlang aus. Der 34-Jährige zog sich im Europa-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur (2:3) eine Sehnenverletzung im Fuß zu. "Das ist für uns alle ein herber Rückschlag", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG.

Über die genaue Ausfallzeit machte der sportlich ohnehin angeschlagene Bundesligist keine Angaben, Baumann werde "bis auf Weiteres" fehlen. Wahrscheinlich fällt der 34-Jährige somit auch für die Partien im Nations-League-Viertelfinale gegen Italien (20. und 23. März) mit dem DFB-Team aus. Nach der langwierigen Verletzung von Marc-André ter Stegen buhlt Baumann mit Stuttgarts Alexander Nübel um den (vorübergehenden) Platz als Nummer eins im deutschen Tor.

"Oli kann uns in nächster Zeit nicht als Kapitän auf dem Rasen helfen, wird in der Mannschaft mit seiner starken Persönlichkeit gerade in dieser sportlich anspruchsvollen Zeit aber dennoch eine gewohnt wichtige Rolle einnehmen und das gesamte Team unterstützen", sagte Schicker.

Die Kraichgauer treffen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) in der Liga auf Eintracht Frankfurt. Baumann ist Kapitän und Rekordspieler (393 Einsätze) der TSG.