Brandt traurig über Sahin-Aus: "Wir schämen uns dafür"

IMAGO/RHR-FOTO

Julian Brandt ist enttäuscht von der Entwicklung beim BVB

Seit Mittwoch ist Nuri Sahin nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Die Entlassung der BVB-Ikone hat auch die Spieler zum Nachdenken gebracht. Mittelfeldstratege Julian Brandt sieht die Schuld für den Trainerwechsel sogar zum Großteil bei der Mannschaft.

"Wir wissen, dass wir in den letzten Wochen superschlecht Fußball gespielt haben. Dafür fühlen wir uns schuldig und schämen uns dafür, dass wir den Verein in so eine Position gebracht haben, überhaupt Nuri Sahin zu entlassen", sagte Julian Brandt am Samstag nach dem 2:2 von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen gegenüber "Sport1". "Ich persönlich hätte super gerne mit ihm weitergearbeitet."

Der Revierklub hatte unter der Woche mit der Beurlaubung des Cheftrainers auf die 1:2-Pleite gegen den FC Bologna reagiert. Es war zu diesem Zeitpunkt die vierte Niederlage in Folge für die Schwarz-Gelben, die in Bundesliga längst ihre Ziele aus den Augen verloren haben.

Auch unter Interimstrainer Mike Tullberg kehrte der Klub am Samstag gegen Bremen nicht in die Erfolgsspur zurück. Nach einer frühen Roten Karte reichte den Dortmundern selbst eine Zwei-Tore-Führung nicht zum Sieg.

Führungsstreit beim BVB? Brandt hält sich zurück

Die Suche nach einem Sahin-Nachfolger läuft hinter den Kulissen weiter auf Hochtouren, denn eigentlich sollte Tullberg nur einmalig an der Seitenlinie stehen. Doch längst wird die sportliche Krise wohl auch für die Führungsetage der Westfalen zur Zerreißprobe. Besonders zwischen Kaderplaner Sven Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl soll es kriseln.

Julian Brandt wollte sich am Samstag nicht näher zu diesen Nebenkriegsschauplätzen äußern. Allerdings glaubt der Kreativspieler, dass viele Negativ-Themen derzeit von außen an den Klub herangetragen werden.

"Wenn es sportlich nicht läuft, macht jeder die Augen weit auf, guckt links und rechts und bemerkt auf einmal alles. Es gibt diese Nebenschauplätze nur, wenn es nicht läuft", monierte Brandt.