BVB-Beben! Mislintat-Aus offenbar beschlossen

IMAGO/Ulrich Wagner

Sven Mislintat muss beim BVB wohl gehen

Borussia Dortmund kommt weiter nicht zur Ruhe. Einem Medienbericht zufolge steht die Freistellung von BVB-Kaderplaner Sven Mislintat unmittelbar bevor. Vorausgegangen war ein Machtkampf mit Sportdirektor Sebastian Kehl.

Personal-Beben bei Borussia Dortmund: Nach Informationen der für gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" hat BVB-Geschäftsführer Lars Ricken entschieden, dass Kaderplaner Sven Mislintat von seinen Aufgaben entbunden wird. Auch der "SID" berichtet von einer nahenden Trennung.

Als Technischer Direktor hatte Mislintat Sportdirektor Sebastian Kehl eigentlich zuarbeiten sollen, doch die beiden Verantwortlichen verkrachten sich allem Anschein nach bereits im Sommer.

Zuletzt war die Lage so angespannt, dass beide angeblich nicht einmal mehr miteinander reden wollten. Ein Konfliktherd, den Ricken jetzt offenbar aus der Welt schafft. Zeitnah soll das Ende der Zusammenarbeit verkündet werden.

Kehl, der laut "WAZ" für die unzureichende Vorbereitung der Winter-Transferperiode intern ebenfalls massiv in der Kritik stehen soll, darf seinen Sportdirektor-Job dagegen wohl behalten.

Sommer-Transfers beim BVB sorgen wohl für Ärger

Mislintat hatte schon zwischen 2006 und 2017 beim BVB gearbeitet. Nach Stationen beim FC Arsenal, beim VfB Stuttgart und bei Ajax Amsterdam kehrte er im vergangenen Jahr nach Dortmund zurück.

Die Zusammenarbeit mit Kehl, mit dem die Schwarz-Gelben erst kürzlich bis 2027 verlängerten, klappte jedoch nicht wie erhofft. Unterschiedliche Vorstellungen über Sommer-Transfers sollen das Verhältnis zerrüttet haben.

Derzeit steckt die Borussia tief in der Krise. In der Fußball-Bundesliga liegt der Klub nur auf dem elften Platz. Nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna in der vergangenen Woche trennte sich der BVB von Trainer Nuri Sahin.

Aktuell coacht U19-Trainer Mike Tullberg die Mannschaft übergangsweise. Der Däne wird sie auch in der Königsklasse am Mittwoch gegen Schachtar Donezk (21:00 Uhr/DAZN) betreuen. Danach könnte Niko Kovac als neuer Übungsleiter übernehmen.