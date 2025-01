"Können alles erreichen": Schalke hakt Aufstieg nicht ab

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 blickt in der Tabelle nach oben

Mit dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg hat der FC Schalke 04 den Rückstand auf den Relegationsplatz auf acht Punkte verkürzt. In Gelsenkirchen schielt man weiter in Richtung Bundesliga-Rückkehr. Daraus macht S04-Verteidiger Anton Donkor keinen Hehl.

Im Vergleich zum durchwachsenen 0:0-Hinrundenabschluss gegen Eintracht Braunschweig zeigten sich die Knappen am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg stark verbessert. Mit dem Sieg gegen die Franken entfachten die Königsblauen neue Aufstiegseuphorie in Gelsenkirchen.

Nach der teilweise desolaten Hinrunde liegt der FC Schalke 04 im Niemandsland der Zweitliga-Tabelle. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt sieben Punkte, der Rückstand auf den Relegationsrang, der zu der Teilnahme an den zwei Spielen um den Bundesliga-Aufstieg berechtigt, ist mit acht Zählern kaum größer.

FC Schalke 04 will "sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen"

Abwehrspieler Anton Donkor stellte im Gespräch mit der "WAZ" klar, dass der Blick in der Tabelle nur nach oben geht. "Wir können noch alles erreichen. In den letzten fünf Spielen haben wir gezeigt, wie gut wir sein können. Wir können zu den besten Teams der Liga gehören – wenn wir genau so weiterspielen wie zuletzt", machte der Sommer-Neuzugang deutlich.

Natürlich müsse der FC Schalke 04 erst einmal weiter von "Spiel zu Spiel schauen", aber "wenn wir sechs Punkte aus den nächsten beiden Spielen holen, dann ist natürlich etwas drin. Das sieht man doch an der Tabelle", legte der Linksverteidiger selbstbewusst nach, der gegen den Club die wohl beste Leistung im S04-Dress zeigte.

Mit Blick auf die knackigen Aufgaben gegen den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Köln sagt Donkor: "Ich freue mich auf die Spiele. Wir haben auch gegen gute Gegner schon gut gespielt – vor allem sogar gegen gute Gegner". Dort erwartet den Traditionsklub eine echte Standortbestimmung im Kampf um den Anschluss an die Spitze.