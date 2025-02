Nächster Grifo ins Klo - Elfer-Seuche plagt Freiburg

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Arne Amberg

Vincenzo Grifo nach seinem Fehlschuss

Die Seuche des SC Freiburg vom Elfmeterpunkt setzt sich fort. Die Breisgauer verschossen im Spiel beim FC St. Pauli bereits ihren sechsten Elfmeter in Folge in der Fußball-Bundesliga.

Kurz vor der Pause hielt Torhüter Nikola Vasilj den Schuss von Vincenzo Grifo, der den Ball in Panenka-Manier lässig in die Mitte chippen wollte.

In der Endphase der vergangenen Saison hatten die Freiburger bereits zwei Elfmeter vergeben, in dieser Spielzeit sind es nun vier in der Liga.

Auch beim Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten Arminia Bielefeld im Dezember verschoss der SC einen Elfmeter.

Den Rekord für verschossene Elfmeter in Serie hält Borussia Dortmund. Der BVB verschoss zwischen November 1963 und Januar 1965 sieben Elfmeter am Stück.