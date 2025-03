Bei Nicht-Aufstieg: Lautern winkt Millionen-Summe

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Filip Kaloc (l.) könnte den 1. FC Kaiserslautern verlassen

Der 1. FC Kaiserslautern kämpft aktuell um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Sollte die lang ersehnte Rückkehr aber nicht gelingen, droht offenbar ein Abgang eines Leistungsträgers.

Wie die "Bild" berichtet, will Filip Kaloc den 1. FC Kaiserslautern im Sommer verlassen, sollte dem Klub der Aufstieg in die Bundesliga nicht gelingen.

Über eine Ausstiegsklausel verfügt der zentrale Mittelfeldspieler dem Bericht zufolge allerdings nicht.

Grundsätzlich fühle sich Kaloc beim Zweitligisten wohl, allerdings streicht der Tscheche "nur" ein Gehalt von etwa 300.000 Euro ein. Bei anderen Klubs könnte er deutlich mehr verdienen.

Wie lange Kaloc vertraglich noch an die Roten Teufel gebunden ist, ist noch öffentlich kommuniziert. Laut dem Boulevardblatt ist sein Arbeitspapier noch langfristig bis 2028 datiert.

Sollte der 25-Jährige im Sommer wirklich das Weite suchen, winkt Lautern daher wohl eine ordentliche Ablösesumme.

Weiter heißt es, dass Kaloc bereits bei Klubs aus England oder Italien auf dem Zettel steht. Aus beiden Ländern soll es bereits Angebote geben. Konkret wird der Serie-A-Klub FC Venedig genannt.

Kaloc war in der Rückrunde der vergangenen Saison zunächst von Banik Ostrau an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Im Sommer zog der Klub dann die Kaufoption und zahlte 435.000 Euro an den tschechischen Erstligisten.

Kaloc beim 1. FC Kaiserslautern gesetzt

In dieser Saison geht Kaloc als Leistungsträger voran. Der zentrale Mittelfeldspieler kommt bereits auf 21 Pflichtspieleinsätze. Dabei erzielte er drei Treffer und bereitete drei weitere Tore vor.

In der 2. Bundesliga spitzt sich der Kampf um die begehrten Aufstiegsplätze immer mehr zu. Punktgleich liegt Kaiserslautern hinter Tabellenführer Hamburger SV auf Platz zwei. Der SC Magdeburg, der SC Paderborn und der 1. FC Köln lauern nur mit einem Zähler Rückstand hinter dem Duo.