Werder will Schwung aus Leverkusen-Coup mitnehmen

IMAGO/RHR-FOTO

Ole Werner freut sich über den Befreiungsschlag in Leverkusen und will daran anknüpfen

Vergangene Woche hat sich Werder Bremen spektakulär aus der Krise geschossen - nun will Trainer Ole Werner nach dem 2:0-Erfolg bei Meister Bayer Leverkusen den Schwung mitnehmen.

"Wir versuchen, an das anzuknüpfen, was wir gegen Leverkusen defensiv gezeigt haben. Wenn wir unsere Leistung wiederholen, sind wir selbstbewusst, das Spiel zu gewinnen", sagte er vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

"Erfolgserlebnisse sind natürlich wichtig, gerade, wenn man lange darauf warten musste", ergänzte Werner: "Jeder Sieg bringt dir gewisse Energie, aber wichtig ist, dass du einfach deine Arbeit machst. Es wird nicht einfacher."

Vor dem Überraschungssieg bei den Leverkusenern hatte Werder fünf Pflichtspiele in Serie verloren - unter anderem das DFB-Pokal-Viertelfinale beim Drittligisten Arminia Bielefeld.

Verzichten muss Werner gegen die Borussia auf den gesperrten Mitchell Weiser. Auch Verteidiger Niklas Stark ist wohl nicht einsatzfähig.