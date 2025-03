SGE-Schock! Trapp fällt gegen Ajax aus

IMAGO/Grant Hubbs

Kevin Trapp wird bei Eintracht Frankfurt fehlen

Für Eintracht Frankfurt geht es am Donnerstagabend (18:45 Uhr/Live bei RTL, Sendungsbeginn: 18:30 Uhr) gegen Ajax Amsterdam um den Einzug ins Viertelfinale der Europa League. Vor der Partie hat die SGE allerdings eine Hiobsbotschaft erreicht: Torhüter Kevin Trapp wird ausfallen.

Wie der Bundesligist am Nachmittag mitteilte, leidet Kevin Trapp an einer "schmerzhafte Blessur am Schienbein". Diese verhindere, dass er am Abend das Tor für Eintracht Frankfurt hüten kann.

Im Zuge der Stellungnahme verrieten die Hessen auch gleich, wer den 34-Jährigen ersetzen wird. Wenig überraschend rückt Kaua Santos für Trapp zwischen die Pfosten.

Der Brasilianer gilt als designierter Thronfolger am Main. Schon mehrfach hatte er Trapp in dieser Saison vertreten - zuletzt kurz vor Weihnachten. Die Leistungen des 20-Jährigen waren allerdings wechselhaft.

Gegen Besiktas (3:1) legte Kaua Santos beispielsweise einen Gala-Auftritt auf der europäischen Bühne hin, hielt sogar einen Elfmeter von Ciro Immobile.

Eintracht Frankfurt strauchelt in der Bundesliga

Es folgten allerdings auch wackelige Partien. Seit seinen zwei schweren Patzern im Dezember gegen Mainz (1:3) stand der Youngster nicht mehr dem Platz.

Am Donnerstag liegt es nun an ihn, den ersehnten Viertelfinaleinzug für die Eintracht perfekt zu machen. Vor einer Woche hatte die Elf von Dino Toppmöller einen knappen 2:1-Erfolg in Amsterdam errungen. Diesen Vorsprung gilt es nun zu verteidigen.

In der Bundesliga zeigte die Formkurve der Hessen zuletzt allerdings deutlich nach unten. Das 1:2 gegen Union Berlin am Sonntag bedeutete die dritte Liga-Niederlage in Folge. Durch ein Ausscheiden in der Europa League könnte die Stimmungslage endgültig kippen.

Toppmöller ließ sich vor der Partie noch nicht anmerken, dass der Druck langsam zunimmt. Den Ton zu verschärfen mache vor dem Showdown in der Europa League gegen Ajax Amsterdam "nicht so viel Sinn", sagte der Übungsleiter.