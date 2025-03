16-jähriges Mega-Talent debütiert für Hertha BSC

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Niklas Hildebrandt debütierte für Hertha BSC im Test gegen St. Pauli

Hertha BSC setzt auch weiterhin auf vielversprechende Talente aus den eigenen Reihen. Am Mittwochabend hat nun ein ganz besonderes Juwel für die Profis von Cheftrainer Stefan Leitl debütiert.

Im Testspiel gegen Bundesliga-Klub FC St. Pauli (Endstand 0:0) wurde zur zweiten Halbzeit der erst 16-jährige Niklas Hildebrandt eingewechselt, der bei den Berlinern als vielversprechendes Sturmtalent gilt.

Hildebrandt bringt es trotz seines jungen Alters bereits auf 1,90-Meter-Gardemaß und hat sich mit großer Abschlussstärke einen Namen in den Nachwuchsklassen der Alten Dame gemacht.

Nun folgte sein erster Auftritt in einem Testspiel von Hertha BSC. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Teenager mittelfristig auch schon für ein Pflichtspiel in den Profi-Kader hochgezogen wird.

Der deutsche U17-Nationalspieler hat bei der Hertha längst einen Fördervertrag unterzeichnet, der ihn zunächst einmal für zwei weitere Jahre an den Verein bindet. Zu seinem 18. Geburtstag könnte dieser dann direkt in einen Profi-Vertrag umgewandelt werden.

Hildebrandt feierte bereits sein Pflichtspiel-Debüt für Hertha BSC II

In der laufenden U17-Saison der Berliner hat Hildebrandt bereits 14 Tore in 16 Liga-Spielen erzielt, ragt in seiner Mannschaft mit seinem Torriecher und seiner Körperlichkeit regelmäßig heraus.

Seine Einwechslung im Testspiel gegen die Hamburger war am Mittwoch nun ein erster wichtiger Fingerzeig von Profi-Coach Stefan Leitl, dass es für den Youngster vielleicht schon im Sommer dauerhaft in den Lizenzspielerkader gehen könnte.

Am 8. Juli feiert der Offensivspieler seinen 17. Geburtstag. Bis dahin will er zunächst weiter in der Herthaner U19- und U17-Auswahl Aufsehen erregen. Übrigens: Zum Debüt in der 2. Mannschaft der Herthaner hat es sogar in dieser Saison schon gereicht. Vor einer Woche wurde er im Regionalliga-Spiel von Hertha BSC II gegen den Halleschen FC (Endstand 0:1) eingewechselt.