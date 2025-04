Medien: Wirtz-Schmerzgrenze der Bayern deutlich über 100 Mio.

IMAGO/Moritz Mueller

Landet Florian Wirtz im Sommer beim FC Bayern?

Der FC Bayern würde Bayer Leverkusens Ausnahmekönner Florian Wirtz gerne schon im Sommer 2025 an die Säbener Straße lotsen. Ob das gelingt, hängt in erster Linie vom Spieler ab - und zu großen Teilen auch von den finanziellen Möglichkeiten des Rekordmeisters. Die haben es aber offenbar durchaus in sich.

Wie viel Geld könnte der FC Bayern im Sommer 2025 für Florian Wirtz maximal bieten? Diese Frage stellen sich nicht nur die Fans der Münchner, sondern auch die der Leverkusener und allen voran die Verantwortlichen der Werkself. Schätzungen von "Sky" zufolge ist die Summe durchaus attraktiv.

Der Sender berichtet, dass den Münchnern für einen Wirtz-Deal im Sommer 130 bis 140 Millionen Euro "all-in" zur Verfügung stehen. Dies allerdings auch nur, wenn auf der anderen Seite Geld gespart bzw. eingenommen wird, etwa durch Spielerverkäufe oder weitere Anpassungen im bestehenden Gehaltsgefüge.

Auch noch nicht erfolgte Einnahmen in der Champions League oder der im Sommer stattfindenden Klub-WM werden das maximale Angebot laut "Sky" beeinflussen - die genannte Zahl ist demnach lediglich ein Richtwert. Dafür immerhin einer, der auch den Leverkusenern gefallen könnte. Wo die Schmerzgrenze des Noch-Meisters aktuell liegt, wissen nur die Leverkusener selbst. Nicht selten wurde aber schon von 150 Millionen Euro berichtet.

FC Bayern, Bayer und ManCity warten auf Wirtz

Ihre Karten sollen beide Vereine Wirtz gegenüber schon lange auf den Tisch gelegt haben. Kontakt zu den Leverkusener Verantwortlichen gibt es ohnehin, Kontakt nach München soll es dazu schon seit vielen Monaten geben. Jetzt warten die Parteien noch auf die Antwort des Spielers. In welche Richtung des Ausnahmetalent derzeit tendiert, ist nicht bekannt.

Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft im Sommer 2027 aus. Neben Bayer Leverkusen und dem FC Bayern sollen sich vor allem Pep Guardiola und Manchester City Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. In Manchester könnte Wirtz in die Fußstapfen von Kevin De Bruyne treten, der den Verein im Sommer verlässt. Finanziell, das steht außer Frage, können die Sky Blues dem deutschen Nationalspieler das finanziell attraktivste Paket vorlegen.