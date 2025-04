Bericht: Konkretes Angebot für Schalke-Star

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Derry Murkin (r.) könnte den FC Schalke 04 im Sommer verlassen

Der FC Schalke 04 wird auch im kommenden Transfersommer wieder auf Einnahmen angewiesen sein. Einer der ersten Abgänge könnte Derry Murkin sein, wie es jetzt in einem Medienbericht heißt.

Schon seit Monaten ploppen Gerüchte über den Linksverteidiger auf, der seit Sommer 2023 beim FC Schalke unter Vertrag steht und bis dato 52 Partien in der 2. Bundesliga für die Knappen bestritten hat.

Nun vermeldete "Sky", dass es den 25-Jährigen im Sommer nach zwei Spielzeiten wieder weg aus Gelsenkirchen ziehen könnte. Wie der TV-Sender berichtete, soll der niederländische Erstligist FC Utrecht ein konkretes Interesse an Derry Murkin hinterlegt haben.

Mehr noch: Angeblich soll es sogar schon ein konkretes Angebot für den Engländer geben. In welcher Höhe, blieb zunächst allerdings noch ungewiss.

Im niederländischen Fußball kennt sich Murkin aus, hat er doch vor seinem Schalke-Wechsel vor zwei Jahren ausschließlich in den Niederlanden als Profi-Fußballer gespielt. Für den FC Volendam bestritt er über 130 Pflichtspiele in unterschiedlichen Spielklassen.

FC Schalke 04 rangiert auf Platz elf

Auf der Linksverteidiger-Position ist er in der laufenden Saison praktisch gesetzt. 29 Saisonspiele hat er für den FC Schalke 04 in der laufenden Spielzeit schon bestritten. Gegen den Hamburger SV stand er am Samstagabend dabei zum 26. Mal in der Anfangsformation der Gelsenkirchener.

Zuletzt hatte der Linksfuß selbst noch zurückhaltend auf aufgekommene Abschiedsgerüchte reagiert: "Ich lasse das Thema bei meinem Berater und konzentriere mich auf unsere Spiele. Ich darf nicht zu viel über meine Zukunft nachdenken, sonst lenkt mich das ab", hatte er bereits vor Wochen in einem Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zu verstehen gegeben.

Mit seinen Schalkern rangiert Murkin auf einem mageren elften Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.