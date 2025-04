Bitterer Verletzungsschock für Hertha BSC

IMAGO/Daniel Lakomski

Jelani Ndi (r.) fällt verletzt auf unbestimmte Zeit aus

Er gilt als eines der vielversprechendsten Offensiv-Talente bei Hertha BSC, doch nun wird seine Entwicklung hin zu den Zweitliga-Profis bei den Berlinern erst einmal jäh gestoppt: Jelani Ndi hat sich am Mittwoch eine schwere Knieverletzung zugezogen und wird monatelang ausfallen.

Im Rahmen des Top-Talente-Trainings zog sich Jelani Ndi einen Kreuzbandriss zu und wird mit dieser Verletzung wohl ein halbes Jahr lang fehlen. Zuerst hatte die "Bild" über die schwere Verletzung des Youngsters berichtet, der seit dem letzten Jahr auch schon an verschiedenen Trainingseinheiten im Lizenzspielerkader der Alten Dame teilgenommen hatte.

Beim 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 vor zwei Wochen stand der 17-Jährige auch erstmals im Spieltagskader von Hertha BSC in der 2. Bundesliga, war dabei aber noch ohne Einsatzminuten geblieben.

Jelani Ndi ist Linksfuß und auf beiden offensiven Außenbahnen beheimatet. Als deutscher U18-Nationalspieler gilt er als einer der talentiertesten Nachwuchskräfte seines Jahrgangs. Nun als der derbe Rückschlag für den Teenager, der seit fünf Jahren die Nachwuchsabteilung bei Hertha BSC durchläuft.

Hertha BSC spielt Freitagabend gegen den 1. FC Magdeburg

Neben seinen Einsätzen in der U19-Mannschaft der Alten Dame hat Ndi auch im Seniorenbereich Fuß gefasst, und zwar im U23-Team von Cheftrainer Rejhan Hasanović. In der viertklassigen Regionalliga Nordost kam er in elf Saisonspielen zum Einsatz. Hertha BSC II rangiert dort derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz.

Die Chancen hätten gut gestanden, dass Jelani Ndi noch in der laufenden Saison auch sein Zweitliga-Debüt für den Hauptstadtklub gefeiert hätte. Daraus wird nun definitiv nichts mehr. Hertha BSC ist in der 2. Bundesliga Tabellenelfter und steht damit im Niemandsland des Tableau. Am Freitagabend steht das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg an.