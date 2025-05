Medien: Sandro Wagner mit Bundesliga-Klub einig

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Die Zukunft von Sandro Wagner liegt wohl in der Bundesliga

Nach dem Final Four der Nations League Anfang Juni wird Sandro Wagner seine Tätigkeit als Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann beenden. Seine Laufbahn als Trainer wird der ehemalige Stürmer des FC Bayern wohl in der Bundesliga fortsetzen. Der TSG 1899 Hoffenheim soll der 37-Jährige aber abgesagt haben.

Das berichtet "Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg beim Kurznachrichtendienst X. Die Kraichgauer waren zuletzt als Favorit auf die Verpflichtung des einstigen Nationalspieler gehandelt worden. Die Zukunft von Chefcoach Christian Ilzer ist nach der Horror-Saison offen. Wagner habe auf der Liste der potentiellen Nachfolger ganz oben gestanden, heißt es.

Der Noch-Assistent von Nagelsmann habe sich allerdings für einen anderen Klub aus dem deutschen Oberhaus entschieden, so Plettenberg. Demnach sei sich Wagner mit einem Bundesligisten einig. Dessen Name geht aus dem Bericht des Sportjournalisten allerdings nicht hervor. Auch ein weiterer, namentlich nicht genannter Klub soll noch Chancen auf den Zuschlag haben.

Auf "Sky"-Nachfrage wollte sich das Wagner-Lager nicht äußern. Eine Entscheidung, wohin es den Übungsleiter zieht, sei aber zeitnah zu erwarten, so der Pay-TV-Sender.

Zieht es Sandro Wagner zu Bayer Leverkusen?

Zuletzt war zahlreichen Bundesliga-Vereinen ein Interesse an Wagner nachgesagt worden. RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sollen den Fußballehrer auf der Liste haben. Laut "Sport Bild" sei ein Wechsel nach Sachsen oder in die VW-Stadt aber "ausgeschlossen". Etwas heißer war die Spur zuletzt an den Rhein.

Wie der Journalist Tobias Holtkamp bei "Sport1" schreibt, gebe es "verschiedene und dazu nachvollziehbare Gründe", warum Wagner ein heißer Kandidat bei Bayer Leverkusen sei.

Schon vor längerer Zeit habe DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der lange Jahre in verantwortlicher Position in Leverkusen arbeitete und weiterhin beste Kontakte zur dortigen Vereinsführung unterhält, den Entscheidern um Geschäftsführer Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes seinen positiven Eindruck von Wagner vermittelt.

Beide kennen und schätzen sich durch die gemeinsame Arbeit für den DFB in den vergangenen Jahren. Völler war es auch, der maßgeblich dafür sorgte, dass Wagner im September 2023 als Assistent der Nationalmannschaft anheuerte.