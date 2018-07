Hannover 96 siegt erneut zu Null, Wood trifft

Füllkrug brachte Hannover mit seinem 1:0 früh auf Kurs

Fußball-Bundesligist Hannover 96 behält in der Vorbereitung auf die neue Saison eine weiße Weste.

Die Niedersachsen gewannen am Samstag beim TSV Havelse aus der Regionalliga Nord mit 4:0 (3:0) und blieben beim dritten Sieg im dritten Test erneut ohne Gegentor. Für die Gäste trafen Niclas Füllkrug (10.), Timo Hübers (30.), Noah Joel Sarenren Bazee (43.) sowie Neuzugang Bobby Wood (82.), der sein erstes Tor für Hannover erzielte.

Am Freitag hatte der Tabellen-13. der Vorsaison bereits gegen den Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen (7:0) gewonnen und Anfang Juli eine Auswahl der Halbinsel Eiderstedt besiegt (14:0).

In der ersten Runde des DFB-Pokals treten die Niedersachsen am 19. August beim Drittligisten Karlsruher SC an, eine Woche später startet 96 mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Bundesliga-Saison.

Stenogramm:

Hannover 96 (1. Hälfte): Tschauner - Albornoz, Walace, Asano, Bebou, Hübers, Füllkrug, Sorg, Schwegler, Anton, Sarenren Bazee

Hannover 96 (2. Hälfte): Tschauner - Elez, Korb, Bakalorz, Wood, Fossum, Ostrzolek, Wimmer, Bähre, Maina, Weydandt

Tore: 0:1 Sarenren Bazee (10.), 0:2 Hübers (30.), 0:3 Füllkrug (43.), 0:4 Wood (82.)