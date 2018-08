FC Bayern will Vidal-Ablöse verheimlichen

Arturo Vidal unterschrieb seinen Vertrag in Barcelona am Montag

Der FC Bayern München will offenbar nicht, dass Informationen über die Ablösesumme von Abgang Arturo Vidal an die Öffentlichkeit dringen. Der Chilene unterschrieb am Montag einen Vertrag beim FC Barcelona.

"Ich werde die Ablösesumme auf Wunsch des FC Bayern nicht verraten", sagte der Vize-Präsident des FC Barcelona Jordi Mestre laut der spanischen "Sport". Warum die Bayern nicht wollen, dass die Ablöse verraten wird, blieb unklar.

In den Tagen rund um den sich anbahnenden Transfer waren Gerüchte ins Kraut geschossen, nach denen Barcelona zwischen 20 und 30 Millionen Euro für den 31 Jahre alten Chilenen bezahlt. Bestätigt wurde dies bislang nicht.

Vize-Präsident verrät Vertragsklausel

Dafür verriet Barcelonas Vize-Präsident eine nicht minder interessante Zahl, den Vertrag Vidals betreffend. "Die Ausstiegsklausel beträgt 300 Millionen Euro", offenbarte Mestre - eine astronomische Summe. Die festgeschriebene Ablöse könnte damit mehr als zehnmal so hoch sein wie die Ablöse, die Barcelona an den FC Bayern zahlte.

Ein Beweis für die Wertschätzung Vidals sind nicht nur die 300 Millionen Euro, sondern auch das Lob Mestres. "Er hat viel Erfahrung in Spitzenteams wie Juventus oder Bayern München", sagte der Vize-Präsident über Vidal. "Eine beneidenswerte Erfolgsgeschichte, zu der ich ihm gratuliere, ich hoffe, er kann sie in diesem Klub ausbauen."