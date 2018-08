Müller lobt: "Deswegen lassen wir Lewandowski nicht weg"

Thomas Müller war vom Auftritt Lewandowskis Auftritt begeistert

Nach dem überzeugenden 5:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Supercup hat Fußball-Nationalspieler Thomas Müller seinen Sturmkollegen Robert Lewandowski mit Lobeshymnen überschüttet. Auch zur Causa Jerome Boateng äußerte sich der Münchner.

In seinem 196. Pflichtspiel für den FC Bayern markierte Stürmer Robert Lewandowski am Sonntag seine Treffer 152, 153 und 154. Eine beeindruckende Quote, die zeigt, warum der deutsche Rekordmeister auch in dieser Saison auf den Polen setzt.

"Das war eine großartige Antwort auf die Kritiker", sagte Thomas Müller nach dem Sieg gegen Frankfurt: "Er hat seine Qualität erneut gezeigt, obwohl er niemandem etwas beweisen muss." Wenn der Pole bei 100 Prozent ist, sei er "enorm wichtig für den FC Bayern. Und deswegen lässt ihn der Verein auch nicht gehen", schwärmte Müller.

Dass Jerome Boateng den FC Bayern noch in diesem Sommer verlassen könnte, bereitet Müller einige Bauchschmerzen. "Wir brauchen Jerome. Er ist ein sehr wichtiger Spieler. Wenn er fit ist, gibt es nur sehr wenig Abwehrspieler, die seine Qualität haben", brach Müller eine Lanze für seinen Teamkollegen, der bei den Klubbossen ganz offensichtlich nicht so hoch im Kurs steht.