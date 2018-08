FC Schalke baggert an englischem WM-Star

Ruben Loftus-Cheek gehörte zur überraschend erfolgreichen Nationalmannschaft Englands bei der WM in Russland

Die Personalplanungen bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 sind offenbar noch nicht gänzlich abgeschlossen. Angeblich baggern die Knappen an einem WM-Fahrer vom FC Chelsea.

Ruben Loftus-Cheek soll das Interesse von S04 geweckt haben, berichtet der englische "Telegraph". Im Gespräch ist demnach ein Leihgeschäft, dessen Umsetzung das Blatt unter den gegebenen Umständen jedoch als wenig wahrscheinlich einschätzt.

Als problematisch erweist sich demnach die Kaderbreite der Blues sowie die restliche Vertragslaufzeit des zentralen Mittelfeldspielers. Durch die Leihe von Tiémoué Bakayoko zum AC Mailand soll Chelsea-Teammanager Maurizio Sarri, trotz einiger Alternativen, wieder mit Loftus-Cheek planen. Zumindest als Backup spielt der 22-Jährige angeblich eine Rolle. Eine Leihe kommt laut "Telegraph" zudem nur infrage, wenn der Nationalspieler seinen 2021 endenden Vertrag zuvor verlängert.

Ein Fingerzeig könnte allerdings der Auftakt der Premier-League-Saison gewesen sein. Am vergangenen Wochenende stand Loftus-Cheek nicht in der Startelf, obwohl Matteo Kovacic und der Spanier Cesc Fàbregas ausfielen. Stattdessen ließ Trainer Maurizio Sarri Ross Barkley, Jorginho und N'Golo Kanté beim 3:0-Sieg gegen Huddersfield Town spielen. Loftus-Cheek wurde nur für die letzten 20 Minuten eingewechselt.

Nichtsdestotrotz soll der englische Nationalspieler, der bei der WM in Russland auf vier Einsätze kam, nicht all zu sehr an einem Transfer interessiert sein. Dem Bericht zufolge will sich der Rechtsfuß hingegen dem Konkurrenzkampf in London stellen.

In der vergangenen Saison war Loftus-Cheek an Crystal Palace ausgeliehen, wo er 26 Spiele absolvierte.