Rose: "Geisterspiel sehr unangenehm"

Rose sieht Belgrad als "unangenehmen Gegner"

Salzburgs Erfolgscoach Marco Rose hat sich am Donnerstag erstmals dazu geäußert, dass das Champions-League-Play-off-Hinspiel am Dienstag in Belgrad vor leeren Rängen ausgetragen wird. "So ein Geisterspiel ist für niemanden schön, weder für die dort noch für uns. Für alle Beteiligten ist das eine sehr unangenehme Situation", betonte der 41-jährige Deutsche.

>> Champions-League-Playoffs

Roter Stern muss wegen rassistischer Gesänge seiner Fans im Champions-League-Quali-Match gegen den litauischen Vertreter Marijampole Ende Juli als Wiederholungstäter zwei Heimpartien vor leeren Rängen austragen.

Der Fokus der "Bullen" liegt natürlich vorerst auf dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger Hartberg. Allerdings bestätigte Rose, dass Roter Stern Belgrad "taktisch sehr diszipliniert" spiele: "Sie arbeiten defensiv sehr gut. Das wird nicht einfach werden. Es wartet mit Sicherheit ein unangenehmer Gegner auf uns."

apa