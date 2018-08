Gladbachs Stindl über seinen zerplatzten Lebenstraum

Lars Stindl verpasste die WM verletzungsbedingt

Mit offenen und ehrlichen Worten hat Lars Stindl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach über seine Gefühlslage nach der verpassten Weltmeisterschaft in Russland gesprochen.

Im Gladbacher Audio-Blog "Fohlen-Podcast" sprach der Offensivspieler über seine schwere Syndesmoseband-Verletzung im linken Fuß, die er sich am 32. Spieltag der abgelaufenen Bundesliga-Saison zugezogen hatte. Diese kostete ihm nicht nur das Ligafinale, sondern vor allem auch seine vermeintlich einzige Chance, eine WM als Aktiver mitzuerleben.

Auf die Frage, ob mit der verpassten Weltmeisterschaft ein fußballerischer Lebenstraum zerplatzt sei, meinte der Gladbacher Mannschaftskapitän: "Ja, das ist so! Das Größte, Schönste, Tollste, was es im Fußball gibt, ist die WM - das werde ich nie mehr erleben. Mir ist etwas genommen worden, was ich nicht mehr aufholen kann."

Bei der nächsten WM-Endrunde in Katar wird Lars Stindl bereits 34 Jahre alt sein. Dass er dann noch zu einem möglichen DFB-Aufgebot zählen wird, erscheint äußerst unwahrscheinlich.

Seit 2015 bei Borussia Mönchengladbach

Zumindest die Reaktionen, die Stindl nach seinem geplatzten Karrieretraum erreichten, halfen dem Gladbacher Leistungsträger, wieder neuen Mut zu schöpfen: "Ich habe unfassbar viele, positive Nachrichten erhalten, das hat mir gut getan. Auch Bundestrainer Jogi Löw hat mich noch am Abend angerufen", berichtete Stindl.

Mittlerweile befindet sich der 29-Jährige immerhin wieder im Lauftraining, hat sogar schon erste Einheiten mit dem Ball am Fuß absolviert. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining der Borussia wird aber wohl noch einige Wochen andauern.

Stindl steht seit 2015 beim VfL unter Vertrag und hat in Mönchengladbach den Sprung zum Nationalspieler geschafft. In bisher 91 Ligaspielen für die Fohlen traf er 24 Mal. Für die DFB-Auswahl hat er seit 2017 immerhin elf Einsätze absolviert (vier Tore).