BVB an Liverpool-Stürmer interessiert

Wechsel Divock Origi vom FC Liverpool zum BVB?

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund schlossen zuletzt nicht aus, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Nun könnte der BVB beim FC Liverpool zuschlagen und Angreifer Divock Origi verpflichten.

Dass der Revierklub ein Auge auf Origi geworfen hat, berichtet das "Liverpool Echo". Der Belgier hat bei den Reds noch einen Vertrag bis 2019, unter Teammanager Jürgen Klopp ist er allerdings nicht die erste Wahl im Angriff.

Daher, so das Blatt weiter, wird Origi Liverpool bis zum 31. August noch verlassen. Bis dahin dürfen unter anderem Klubs aus der Bundesliga noch Transfers tätigen.

Der BVB hat dem Bericht zufolge jedoch noch kein offizielles Angebot abgegeben. 30 Millionen Euro müssten die Schwarz-Gelben auf den Tisch legen, um Origi fest zu verpflichten.

"Wir werden natürlich sehen. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich muss das Beste aus dem Kader machen", hatte BVB-Trainer Lucien Favre zuletzt über einen möglichen Zuwachs für die Sturmzentrale gesagt.

Denkbar ist auch, dass der BVB eine interne Lösung präferiert und keinen weiteren Spieler verpflichtet. Dann würden Maximilian Philipp oder Marco Reus die Position im Sturmzentrum ausfüllen.

Origi wurde unterdessen für die Premier-League-Partie gegen West Ham United (4:0) am ersten Spieltag von Klopp nicht in den 18er-Kader Liverpools berufen.

In der vergangenen Saison war der WM-Teilnehmer noch an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. In 31 Partien stand er 22 Mal von Beginn an auf dem Rasen und erzielte sechs Treffer.