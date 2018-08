Gladbach will Ex-Star von Manchester City

Stephen Ireland soll das Interesse von Borussia Mönchengladbach geweckt haben

Borussia Mönchengladbach hat seine Kaderplanung offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Trotz des 11:1-Kantersiegs in der ersten Runde des DFB-Pokals könnte noch ein Offensivspieler zu den Fohlen kommen.

"Reviersport" berichtet, Stephen Ireland habe das Interesse der Gladbacher geweckt. Der 31 Jahre alte ehemalige irische Nationalspieler stand zuletzt beim Premier-League-Absteiger Stoke City unter Vertrag.

Doch nach der vergangenen Saison wurde Irelands Kontrakt aufgelöst. Seitdem sucht der Ire einen neuen Verein. Neben Gladbach sollen auch noch weitere nicht näher genannte Bundesligisten am Mittelfeldspieler interessiert sein.

Ireland war von 2005 bis 2010 für Manchester City aktiv und wurde 2009 sogar zum besten Spieler des Vereins gewählt. Einen Titel gewann Ireland, der am kommenden Mittwoch 32 Jahre alt wird, allerdings nie.

Seit 2005 spielte der Mann aus Cork für die Citizens. Außerdem war Ireland in der Premier League für Aston Villa, Newcastle United und Stoke aktiv. In der Liga schoss der Rechtsfuß 19 Tore in 246 Spielen.