VfB Stuttgart verleiht Kaminski nach Düsseldorf

Marcin Kaminski wechselt nach Düsseldorf

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat einen Tag vor dem Saisonstart am Samstag gegen den FC Augsburg Innenverteidiger Marcin Kaminski vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen. Das Leihgeschäft des Aufsteigers mit dem 26-Jährigen läuft über eine Saison.

"Wir freuen uns sehr, dass unsere Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger mit der Verpflichtung von Marcin Kaminski erfolgreich war. Er kennt die Bundesliga und wird mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke auf Anhieb eine Bereicherung für unsere Defensive sein", sagte Fortuna-Coach Friedhelm Funkel.

"Die vergangen beiden Jahre in Stuttgart waren absolut positiv. Zunächst der Aufstieg in die Bundesliga und anschließend der Klassenverbleib mit der tollen Rückrunde in der vergangenen Saison. Meine Familie und ich fühlen uns in Stuttgart sehr wohl. Ich muss aber natürlich auch auf meine persönliche sportliche Situation schauen und da ist es sehr wichtig für mich, möglichst regelmäßig zu spielen", begründete der 26-Jährige seinen Wechsel.

#F95 hat Marcin #Kaminski vom @VfB ausgeliehen. Der 26-jährige Innenverteidiger wird damit in der anstehenden #Bundesliga-Saison 2018/19 das Trikot der Fortuna tragen. Herzlich Willkommen bei der Fortuna! pic.twitter.com/zi7WnIhBqp — Fortuna Düsseldorf (@f95) 24. August 2018

Reschke: "Marcin braucht Spielpraxis"

VfB-Sportvorstand Michael Reschke erklärte: "Wenn man tiefer eintaucht, ist es eine absolut sinnvolle Entscheidung für alle. Wir sind fest davon überzeugt, dass Marcin mittelfristig eine sehr wichtige Rolle im VfB-Dress spielen wird. Aktuell ist die Konkurrenz innerhalb unseres Kaders, ganz speziell auf der Innenverteidiger-Position, enorm. Marcin braucht aber sichere Spielpraxis für seine Entwicklung, für seinen Weg beim VfB und bei der polnischen Nationalmannschaft. Diese Spielpraxis wird er in Düsseldorf erhalten."

Für den VfB absolvierte Kaminski jeweils 23 Partien in der 2. Bundesliga und der Bundesliga. Zudem kommt Kaminski auf fünf Länderspieleinsätze für die polnische Nationalmannschaft.