Witsel: "Es ist eine Ehre, hier zu spielen"

Axel Witsel (r.) lobt die Atmosphäre in Dortmund

Trotz eines Rückstandes nach nur 31 Sekunden hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund das Spitzenspiel gegen RB Leipzig mit 4:1 gewonnen. Die Stimmen zum Spiel:

Lucien Favre (Trainer BVB): "Die Leipziger waren besser als wir, vor allem am Anfang. Sie waren schneller, besser in den Zweikämpfen. Das war gefährlich. Wir haben nicht gut verteidigt. Trotzdem haben wir reagiert. Das 2:1 war glücklich, das 3:1 machen wir im richtigen Moment. Danach ist das Selbstvertrauen zurückgekommen. Aber es gibt viele Sachen zu korrigieren, viele taktische Dinge, viele Details. Wir hätten viel breiter spielen müssen gegen das Leipziger Pressing. Am Ende heißt es 4:1, und es ist gut gelaufen für uns."

Axel Witsel (BVB) ...

... zum ersten Spiel im Signal Iduna Park: "Als ich hier zum Aufwärmen raus gekommen bin, habe ich die Atmosphäre gespürt. Die ist positiv verrückt. Es ist eine Ehre, hier zu spielen."

... zum Tor: "Es kam einfach so, ich habe nicht groß nachgedacht. Ich habe den Ball gesehen und den Fallrückzieher angesetzt."

... zum Spiel: "Leipzig hatte schon mehr Pflichtspiele und es war unser erstes Heimspiel. Wir haben nicht so begonnen, wie wir es wollten. Aber dann haben wir gut gespielt und am Ende vier Tore gemacht."

Roman Bürki (Keeper BVB): "Die ersten fünf Minuten waren nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir müssen in den kommenden Spielen direkt von Anfang an da sein. „Ich habe es sehr vermisst, vor der Süd zu spielen. Es war gefühlt noch lauter als sonst und ich war schon vor dem Spiel aufgeregt."

Sebastian Kehl (Leiter Lizenzspielerabteilung BVB) ...

... zum Spiel: "Wir waren anfangs nicht richtig präsent und haben etwas gebraucht, ins Spiel zu kommen. Wir waren wahnsinnig effektiv und sind sehr glücklich, dass wir gewonnen haben."

... zum Favre-Fußball: "Ein paar Abläufe waren zu sehen, wir haben auch an den Standards gearbeitet. Es wird noch etwas Zeit brauchen, aber das war ein guter Auftakt heute."

... zur Sommer-Analyse: "Wir haben ein paar Dinge analysiert. Wir haben eine Menge Qualität und die müssen wir abrufen. Es ist ein Aufbruch zu spüren - hier ist noch einiges möglich. Wir sind gut gestartet und sollten den Schwung jetzt mit aufnehmen."

... zur Sammer-Expertise: "Mit Matthias war es ein enger Austausch in den letzten Wochen. Es sind einige fruchtbare Entscheidungen getroffen worden. Er bringt seine Erfahrung mit und liefert einen guten Input. Am Ende sind aber die Herren, die am operativen Geschäft beteiligt sind, diejenigen die entscheiden."

... zur Stürmer-Frage: "Wir beschäftigen uns mit dem Sturm und es ist ja noch was Zeit bis Freitag. Alcácer mag einer sein, mit dem wir uns beschäftigen. Wir werden aber nur was machen, wenn wir überzeugt sind."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "In so einem Spiel machen Kleinigkeiten den Unterschied aus. Die erste halbe Stunde haben wir perfekt gespielt und ansonsten haben wir bis auf ein paar Minuten das Spiel bestimmt. Bürki hat aber überragend gehalten. Bei Flanken haben wir im Strafraum nicht gut verteidigt und uns um den Lohn einer guten Leistung gebracht."

.. zu den Standards: "Wir werden uns das genauer anschauen müssen. Heute hat es uns sicherlich mindestens einen Punkt gekostet. Aber wir hatten genug Möglichkeiten, noch selbst zu treffen."

... zur Belastung: "Da hat nichts mit dem Ausgang zu tun. Wir haben einen frischen Eindruck gemacht und nochmal: Ich kann an unserem Spiel heute wenig negatives finden. Ich war sehr angenehm überrascht von dem, was wir heute gespielt haben."