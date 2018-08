HSV schnappt sich WM-Fahrer von RB Salzburg

Hee-chan Hwang wechselt von RB Salzburg zum HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Offensivspieler Hee-chan Hwang von RB Salzburg verpflichtet.

Der 22 Jahre alte Südkoreaner wechselt für ein Jahr auf Leihbasis an die Elbe. Die Hanseaten reagierten damit auf die schwere Knie-Verletzung von Jairo Samperio, der mehrere Monate ausfällt.

"Obwohl er auf dem europäischen Markt viele Begehrlichkeiten geweckt hat, ergab sich in den letzten Tagen für uns die einmalige Chance, ihn für diese Saison zum HSV auszuleihen", sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.

#Transfernews 🔄 Wir verpflichten Hee-chan Hwang von RB Salzburg. Der 22-jährige Südkoreaner kommt für ein Jahr auf Leihbasis. Wohl fühlt er sich sowohl auf den beiden Außenpositionen im Angriff als auch im Sturmzentrum 💯

Zur Meldung ➡ https://t.co/qhyOVe8EY2#nurderHSV pic.twitter.com/zqHTtyw99c — Hamburger SV (@HSV) 31. August 2018

Hwang nimmt derzeit an den Asienspielen in Indonesien teil und wird erst nach dem Endspiel am Samstag gegen Japan nach Hamburg reisen.