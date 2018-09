Hertha BSC und Schalke 04 setzen gleich auf Neuzugänge

Marko Grujic könnte bei Hertha in der Startformation stehen

Im ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison setzt der FC Schalke 04 in der Startelf wohl auf zwei Neuzugänge. Am Sonntag gegen Hertha BSC könnte neben Linksverteidiger Hamza Mendyl auch Sebastian Rudy erstmals im Schalke-Trikot auflaufen.

"Er hat eine bewundernswerte Ruhe am Ball und löst sich immer wieder gut aus Drucksituationen. Es gibt nicht viele Spieler, die das so beherrschen", lobte FC-Coach Domenico Tedesco den erst am Montag vom FC Bayern München verpflichteten Fußball-Nationalspieler Rudy schon nach den ersten Trainingstagen.

Auch bei den Berlinern könnte ein Neuzugang sein Startelf-Debüt feiern. Liverpool-Leihgabe Marko Grujic habe sich empfohlen, so Hertha-Coach Pál Dárdai. Die Hertha hat zwar die vergangenen zehn Auswärtsspielen bei den Schalkern allesamt verloren haben, doch der gute Saisonstart gegen den 1.FC Nürnberg (1:0) hat den Berliner Mut gemacht. "Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Wir wollen mutig und frech sein", sagte Dárdai. Fehlen wird aber weiterhin Davie Selke.

Die Schiedsrichteransetzung für #S04BSC:

👮 Sascha Stegemann

🚩 Mike Pickel und Marcel Pelgrim

4️⃣ Michael Bacher

📺 Tobias Welz#hahohe pic.twitter.com/wmHYjo8xG9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) 31. August 2018

Der 23 Jahre alten Angreifer war zwar am Dienstag früher als erwartet sechs Wochen nach einer Lungen-Operation ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, aber "es bringt nichts, ihn mitzunehmen", hat sich Dárdai frühzeitig auf seinen Verzicht festgelegt.

Auch Schalke ist trotz der erwarteten Rudy-Premiere nicht sorgenfrei: Nach der Roten Karte gegen Matija Nastasic am ersten Spieltag bei der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg verfügt Tedesco in Naldo und Salif Sané nur noch über zwei Innenverteidiger. Möglicherweise wird der Coach in der Abwehr von Dreier- auf Viererkette umstellen.