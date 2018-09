Galatasaray-Fans sorgen für Chaos auf Schalke

Zahlreiche Galatasaray-Fans wollen ihre Mannschaft in Gelsenkirchen unterstützen

Fans von Galatasaray haben am Freitag für Chaos auf dem Gelände von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 gesorgt. Hintergrund: der Karten-Vorverkauf für das Champions-League-Spiel am 6. November.

Bereits am Mittwoch hatten zahlreiche Fans des 21-fachen türkischen Meisters den Online-Shop der Königsblauen lahm gelegt.

Obwohl ausschließlich Schalke-Mitglieder zum Ticketerwerb berechtig waren, versuchten zeitweise 80.000 Online-Nutzer auf die Karten zuzugreifen. Die Vermutung liegt nahe, dass unter den Interessenten auch zahlreiche Galatasaray-Sympathisanten waren.

Zu Beginn des freien Verkaufs am Freitagmorgen spitzte sich die Lage auf dem Vereinsgelände in Gelsenkirchen zu. Rund 1700 Istanbul-Anhänger versuchten laut "Funke Sport" an Karten zu gelangen, die lediglich für Heimfans frei gegeben waren.

Heute morgen auf Schalke. Galatasaray Fans stehen in Schlange, um ein Ticket für das Champions League-Spiel in der Veltins Arena zu ergattern. Via @BorisBekar https://t.co/xsYTOI6mRf#S04 #Galatasaray #ChampionsLeague — Göksel Uzunoglu (@10GoekiDe) 7. September 2018

Obwohl Schalke bereits um 9:45 Uhr das Spiel als ausverkauft meldete, soll es im Verlaufe des Morgens von Istanbuler Seite zu massiven Beschimpfungen und Einschüchterungsversuchen gekommen sein.

"Es wurde geschubst und gepöbelt", wurde ein türkischer Fan zitiert. Als Reaktion riefen Schalke-Mitarbeiter die Polizei, die mit insgesamt 13 Einsatzwagen anrückte. "Wir waren mit einem ungewöhnlich großen Aufgebot vor Ort", erklärte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

Der große Ansturm zog chaotische Szenen im Straßenverkehr nach sich. Zahlreiche Autos parkten im Umfeld der Geschäftsstelle mitten auf der Straße oder wild auf dem Bürgersteig.

Das Ordnungsamt Gelsenkirchen hatte viel Spaß am Donnerstag: Über 1500 @GalatasaraySK Fans wollten sich bei @s04 mit Karten für das @ChampionsLeague Spiel eindecken. Geparkt wurde überall. #S04 pic.twitter.com/ABlHRlg0hv — Thomas T (@Tarte1870) 7. September 2018

Nach dem offiziellen Verkauf profitiert jetzt der Schwarzmarkt von der hohen Nachfrage. Bei Ebay werden einzelne Tickets für den Königsklassen-Kracher bereits für über 600 Euro angeboten.