"Respektlos": Favre genervt von Fragen zu Götze

Lucien Favre stellt sich den Fragen der Journalisten

Lucien Favre hat vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Mittwoch (20:30 Uhr) eine Rückkehr von Mario Götze in den Kader von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offen gelassen. "Es liegt am Gegner und am System, ob er dabei ist oder nicht", sagte der 60-Jährige am Montag.

Der Schweizer ist nach wie vor genervt von den Fragen zum 2014-Weltmeister und bezeichnete diese wiederholt als "respektlos" gegenüber den anderen Spielern im BVB-Kader. Die Reise zum Spiel bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende (1:1) hatte Götze nicht mit angetreten, in der laufenden Bundesliga-Saison hat der 26-Jährige noch gar nicht gespielt.

Vor den Franken, die am vergangenen Spieltag gegen Hannover 96 im vierten Spiel den ersten Saisonsieg (2:0) eingefahren hatten, hat Favre großen Respekt: "Sie sind sehr athletisch, sie haben sehr viel Power. Sie spielen sehr schnell über die Seite. Wir müssen eine sehr, sehr gute Leistung bringen, wenn wir gewinnen wollen."

Wer für den gesperrten Innenverteidiger Abdou Diallo (Rote Karte in Hoffenheim) in die Startelf rücken könnte, weiß der BVB-Coach indes noch nicht. Ömer Toprak sei wegen seines Muskelfaserrisses noch keine Option, sagte Favre.

Die Pressekonferenz mit allen wichtigen Inhalten zum Nachlesen:

+++ Favre über den VAR +++

"Die Entscheidungen sind sehr sehr schnell zu treffen. Ich würde nichts Schiedsrichter sein. Es kann helfen. Ich habe gestern Lyon gegen Marseille geschaut. Nach drei Minuten haben sie einen Elfer gegeben. Es war richtig. Ich finde es muss die Wahrheit sein. Elfer ist Elfer. Das Publikum muss warten aber es ist trotzdem ein Schritt nach vorne. Das kann ein Spiel beeinflussen."

+++ Favre über Mario Götze +++

"Ich finde die Frage respektlos gegenüber den anderen Spielern. Ich muss die Entscheidung treffen. Es liegt am System und am Gegner. Mehr kann ich nicht sagen."

+++ Favre über Zagadou +++

"Er hat Mitte März wieder gespielt. Er hat dazwischen mit der U19 Frankreichs gespielt. Er hat trainiert und ist gut im Training. Er ist ein junger Spieler, er muss klar arbeiten, weil er viele Sachen zu verbessern hat. Das ist in dem Alter ganz normal."

+++ Favre über das Spielsystem +++

"Wir haben bisher zwei Systeme gespielt. Vielleicht wird es auch kommen, dass wir zu dritt in der Abwehr spielen müssen."

+++ Favre über Abwehr +++

"Es sind zwei Tage vor dem Spiel. Ich kann nicht sagen wer spielen wird. Toprak ist nicht da. Diallo ist gesperrt."

+++ Favre über Nürnberg +++

"Die Mannschaft ist aufgestiegen. Sie hatten einen guten Start. Die Bundesliga hat diese Saison kein einfaches Spiel. Sie sind sehr athletisch und haben viel Power. Sie können lange Bälle spielen. Wir müssen eine sehr sehr gute Leistung bringen. Es wird kein einfaches Spiel. Sie können auch gut verteidigen. Sie machen das sehr sehr gut."

+++ Favre über letzte Saison +++

"Ich will nicht über die letzte Saison sprechen. Ich habe schon nach dem Spiel gesagt, dass wir an Ballverluste denken müssen. Wenn wir verteidigen müssen wir auch einen offensiven Gedanken haben. Das müssen wir einen Ticken schneller machen. Gegen Hoffenheim hatte wir viele unnötige Ballverluste. Die Konter sind sehr sehr schnell gekommen."

+++ Favre über Isak +++

"Ich suche die Optionen. Ich habe es mit Wolf entschieden. Man kann nicht sagen, dass es nicht gut war. Bei Isak kann ich nichts sagen."

+++ Favre über Paco Alcácer+++

"Momentan kann ich nichts sagen über ihn. Er hat zum Teil mittrainiert. Man muss warten. Wir müssen mit dem Doc sprechen und eine Entscheidung treffen."

+++ Wie steht's um Götze? +++

Wird sich Lucien Favre ausführlich zur Causa Mario Götze äußern? Der Weltmeister von 2014 gab zuletzt im "kicker" zu, dass ihn die vielen Schlagzeilen über sein sportliches Tief nicht kalt lassen. "Ich schaffe es nicht, das auszublenden", sagte das Sorgenkind.

+++ Einige Fragezeichen +++

Am Samstag spielten die Dortmunder 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim und hatten dabei über weite Strecken Glück, dass es überhaupt zu einem Punkt reichte. Zu unrühmlichen Szenen kam es auch im BVB-Fanblock, wo ein Hassplakat gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp für negative Schlagzeilen sorgte. Themen, denen sich BVB-Coach Lucien Favre ab 13:30 Uhr stellen werden muss.